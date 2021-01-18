https://ria.ru/20210118/vaktsinatsiya-1593544569.html

В Казахстане рассказали о подготовке к массовому выпуску "Спутника V"

В Казахстане рассказали о подготовке к массовому выпуску "Спутника V"

Карагандинский фармкомплекс (КФК) получил устный ответ от российского института Гамалеи о соответствии произведенной комплексом российской вакцины "Спутник V"... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T16:11

2021-01-18T16:11

2021-01-18T16:11

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

казахстан

в мире

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НУР-СУЛТАН, 18 янв - РИА Новости. Карагандинский фармкомплекс (КФК) получил устный ответ от российского института Гамалеи о соответствии произведенной комплексом российской вакцины "Спутник V" установленным требованиям, сообщил заместитель генерального директора по производству КФК Владимир Фольмер.Ранее пресс-служба правительства сообщала, что Казахстан начнет массовую вакцинацию своей вакциной в марте. Кроме того, 21 декабря 2020 года на Карагандинском фармацевтическом комплексе (в центральной части Казахстана) был дан старт производству "Спутник V". Опытная партия вакцин "Спутник V" в объеме 6 тысяч доз была отправлена для проверки качества в РФ. Сообщалось, что республика планирует начать массовую вакцинацию российской вакциной в феврале."Мы получили устный ответ уже давно, что все соответствует. А сейчас ждем от них паспорта на эти серии. Они должны выслать нам уже документально. После того, как мы получим паспорта, мы будем регистрировать данный препарат, произведенный в Казахстане. То есть мы будем получать регистрационное удостоверение", - сказал Фольмер Sputnik Казахстан.Он уточнил, что производство первых коммерческих серий ожидается до конца февраля 2021 года. "Мы планируем на этой неделе наработать серии и уже отправить на анализ, который будет проводиться месяц. Ориентируемся, что до конца следующего месяца, до конца февраля, мы осуществим производство, выпуск первых серий коммерческих", - отметил Фольмер.По его словам, в Россию будут направлять на проверку образцы всех серий. "Мы здесь проводим свой анализ. Плюс еще дополнительно россияне контролируют (институт Гамалеи). Сейчас мы произведем около 80-90 тысяч доз. Мы не все отправляем, а образцы – выборочный контроль. Отбирается часть из всей серии. При получении положительного ответа мы уже можем их реализовывать", - уточнил директор по производству."Спутник" V была зарегистрирована минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593243478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, казахстан, в мире