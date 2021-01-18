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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593508449.html
РФПИ и Центр Гамалеи создали международный научный совет по "Спутнику V"
РФПИ и Центр Гамалеи создали международный научный совет по "Спутнику V"
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи создали международный научный... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T13:49
2021-01-18T14:11
распространение коронавируса
денис логунов
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи создали международный научный экспертный совет по вакцине "Спутник V". Об этом говорится в сообщении фонда.В совет вошли ведущие ученые в области вирусологии, микробиологии, генетики и биотехнологий из Аргентины, Великобритании, Германии, Индии, России, США, Франции, Швеции и Хорватии, представляющие крупнейшие научные и медицинские центры.Среди них: президент Общества инфекционистов из Аргентины Омар Суед, президент Британского общества генной и клеточной терапии Лен Сеймур, руководитель группы Института вирусологии университетской клиники Эссена (Германия) Вибке Байер, руководитель исследований в области разработки вакцин Института молекулярной и клеточной фармакологии ( Франция) Сесил Черкински.США представляют профессор Центра вакцин и иммунотерапии Института Вистар Хильдегунд Эртл, профессор Научного центра здоровья Университета Техаса в Сан-Антонио Рональд Родригес и доцент микробиологии и иммунологии Медицинской школы Уэйк Форест Дэвид Орнеллс.От России в совет вошли директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург, его заместитель по научной работе, член-корреспондент РАН Денис Логунов, профессор факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова, заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации московской больницы №52 Сергей Царенко и президент Национального центра имени Димы Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что на новой международной площадке разработчики вакцины смогут обмениваться информацией и мнениями с ведущими зарубежными коллегами. "Подобный научный обмен стал особенно востребованным в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции — проблемой мирового масштаба, которая стимулировала объединение всего глобального научно-исследовательского потенциала", — подчеркнул Дмитриев. Вакцина "Спутник V", разработанная Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ, — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавируса. Он создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования "Спутник V" показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов.С сегодняшнего дня в России началась массовая вакцинация от COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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денис логунов, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, аргентина, российская академия наук, мгу имени м. в. ломоносова, москва, сша, общество

РФПИ и Центр Гамалеи создали международный научный совет по "Спутнику V"

13:49 18.01.2021 (обновлено: 14:11 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи создали международный научный экспертный совет по вакцине "Спутник V". Об этом говорится в сообщении фонда.
В совет вошли ведущие ученые в области вирусологии, микробиологии, генетики и биотехнологий из Аргентины, Великобритании, Германии, Индии, России, США, Франции, Швеции и Хорватии, представляющие крупнейшие научные и медицинские центры.
Среди них: президент Общества инфекционистов из Аргентины Омар Суед, президент Британского общества генной и клеточной терапии Лен Сеймур, руководитель группы Института вирусологии университетской клиники Эссена (Германия) Вибке Байер, руководитель исследований в области разработки вакцин Института молекулярной и клеточной фармакологии ( Франция) Сесил Черкински.
США представляют профессор Центра вакцин и иммунотерапии Института Вистар Хильдегунд Эртл, профессор Научного центра здоровья Университета Техаса в Сан-Антонио Рональд Родригес и доцент микробиологии и иммунологии Медицинской школы Уэйк Форест Дэвид Орнеллс.
От России в совет вошли директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург, его заместитель по научной работе, член-корреспондент РАН Денис Логунов, профессор факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова, заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации московской больницы №52 Сергей Царенко и президент Национального центра имени Димы Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что на новой международной площадке разработчики вакцины смогут обмениваться информацией и мнениями с ведущими зарубежными коллегами. "Подобный научный обмен стал особенно востребованным в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции — проблемой мирового масштаба, которая стимулировала объединение всего глобального научно-исследовательского потенциала", — подчеркнул Дмитриев.
Вакцина "Спутник V", разработанная Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ, — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавируса. Он создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования "Спутник V" показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов.
С сегодняшнего дня в России началась массовая вакцинация от COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаДенис ЛогуновВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургКоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийАргентинаРоссийская академия наукМГУ имени М. В. ЛомоносоваМоскваСШАОбщество
 
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