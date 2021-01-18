https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593508449.html

РФПИ и Центр Гамалеи создали международный научный совет по "Спутнику V"

РФПИ и Центр Гамалеи создали международный научный совет по "Спутнику V"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи создали международный научный... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T13:49

2021-01-18T13:49

2021-01-18T14:11

распространение коронавируса

денис логунов

вакцина "спутник v"

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коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи создали международный научный экспертный совет по вакцине "Спутник V". Об этом говорится в сообщении фонда.В совет вошли ведущие ученые в области вирусологии, микробиологии, генетики и биотехнологий из Аргентины, Великобритании, Германии, Индии, России, США, Франции, Швеции и Хорватии, представляющие крупнейшие научные и медицинские центры.Среди них: президент Общества инфекционистов из Аргентины Омар Суед, президент Британского общества генной и клеточной терапии Лен Сеймур, руководитель группы Института вирусологии университетской клиники Эссена (Германия) Вибке Байер, руководитель исследований в области разработки вакцин Института молекулярной и клеточной фармакологии ( Франция) Сесил Черкински.США представляют профессор Центра вакцин и иммунотерапии Института Вистар Хильдегунд Эртл, профессор Научного центра здоровья Университета Техаса в Сан-Антонио Рональд Родригес и доцент микробиологии и иммунологии Медицинской школы Уэйк Форест Дэвид Орнеллс.От России в совет вошли директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург, его заместитель по научной работе, член-корреспондент РАН Денис Логунов, профессор факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова, заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации московской больницы №52 Сергей Царенко и президент Национального центра имени Димы Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что на новой международной площадке разработчики вакцины смогут обмениваться информацией и мнениями с ведущими зарубежными коллегами. "Подобный научный обмен стал особенно востребованным в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции — проблемой мирового масштаба, которая стимулировала объединение всего глобального научно-исследовательского потенциала", — подчеркнул Дмитриев. Вакцина "Спутник V", разработанная Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ, — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавируса. Он создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования "Спутник V" показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов.С сегодняшнего дня в России началась массовая вакцинация от COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

аргентина

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-01-18T13:49 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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