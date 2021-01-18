РФПИ и Центр Гамалеи создали международный научный совет по "Спутнику V"
13:49 18.01.2021 (обновлено: 14:11 18.01.2021)
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи создали международный научный экспертный совет по вакцине "Спутник V". Об этом говорится в сообщении фонда.
Среди них: президент Общества инфекционистов из Аргентины Омар Суед, президент Британского общества генной и клеточной терапии Лен Сеймур, руководитель группы Института вирусологии университетской клиники Эссена (Германия) Вибке Байер, руководитель исследований в области разработки вакцин Института молекулярной и клеточной фармакологии ( Франция) Сесил Черкински.
США представляют профессор Центра вакцин и иммунотерапии Института Вистар Хильдегунд Эртл, профессор Научного центра здоровья Университета Техаса в Сан-Антонио Рональд Родригес и доцент микробиологии и иммунологии Медицинской школы Уэйк Форест Дэвид Орнеллс.
От России в совет вошли директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург, его заместитель по научной работе, член-корреспондент РАН Денис Логунов, профессор факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова, заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации московской больницы №52 Сергей Царенко и президент Национального центра имени Димы Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что на новой международной площадке разработчики вакцины смогут обмениваться информацией и мнениями с ведущими зарубежными коллегами. "Подобный научный обмен стал особенно востребованным в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции — проблемой мирового масштаба, которая стимулировала объединение всего глобального научно-исследовательского потенциала", — подчеркнул Дмитриев.
Вакцина "Спутник V", разработанная Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ, — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавируса. Он создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования "Спутник V" показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов.
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