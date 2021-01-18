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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593499740.html
Минздрав Узбекистана рассказал о планах по производству "Спутника V"
Минздрав Узбекистана рассказал о планах по производству "Спутника V"
Узбекистан планирует сертифицировать вакцину от коронавируса COVID-19 "Спутник V" и локализовать ее производство в стране, заявил в понедельник заместитель... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T13:06
2021-01-18T13:50
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
узбекистан
в мире
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ТАШКЕНТ, 18 янв – РИА Новости. Узбекистан планирует сертифицировать вакцину от коронавируса COVID-19 "Спутник V" и локализовать ее производство в стране, заявил в понедельник заместитель министра здравоохранения республики Баходыр Юсупалиев."Ведется работа по быстрой сертификации вакцины "Спутник V", также ведутся переговоры о локализации производства вакцины в Узбекистане", - сказал Юсупалиев, которого цитирует пресс-служба минздрава в своем Telegram-канале.Замглавы минздрава сообщил, что узбекская сторона разработала дорожную карту по импорту, регистрации, подготовке к вакцинации, обучению медицинского персонала для работы с вакциной "Спутник V", которая была отправлена в Российскую Федерацию для подписания.По данным ведомства, Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана поддерживает регулярные контакты с Фондом прямых инвестиций РФ по вакцине "Спутник V". В частности, местные специалисты изучают полученные данные о результатах клинических испытаний на 12 тысячах добровольцах в России, ожидается информация о результатах тестирования еще 25 тысяч волонтеров в РФ."В настоящее время запрошены специальные тесты и реагенты для проведения лабораторных тестов на пригодность, безопасность и качество этой вакцины. После чего будут проведены краткосрочные проверки, и подготовлен документ об использовании в республике", - добавил Юсупалиев.Власти республики ранее заявляли о намерении провести испытания вакцин из РФ, Китая и Турции. В начале декабря 2020 года пресс-служба министерства инновационного развития Узбекистана сообщила, что в стране началась третья стадия испытаний рекомбинантной вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, в них должны принять участие 5 тысяч местных добровольцев. Срок испытаний - 14 месяцев.Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в начале декабря 2020 года доставил в Ташкент 100 доз "Cпутник V". Образцы были переданы узбекской стороне для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории республики. Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев позднее заявил журналистам, что Россия поставит в республику 1 миллион доз "Спутник V" для трудовых мигрантов, также в 2021 году ожидается контракт на поставку второй российской вакцины - "Эпиваккороны"."Спутник" V была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, узбекистан, в мире

Минздрав Узбекистана рассказал о планах по производству "Спутника V"

13:06 18.01.2021 (обновлено: 13:50 18.01.2021)
 
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
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ТАШКЕНТ, 18 янв – РИА Новости. Узбекистан планирует сертифицировать вакцину от коронавируса COVID-19 "Спутник V" и локализовать ее производство в стране, заявил в понедельник заместитель министра здравоохранения республики Баходыр Юсупалиев.
"Ведется работа по быстрой сертификации вакцины "Спутник V", также ведутся переговоры о локализации производства вакцины в Узбекистане", - сказал Юсупалиев, которого цитирует пресс-служба минздрава в своем Telegram-канале.
Замглавы минздрава сообщил, что узбекская сторона разработала дорожную карту по импорту, регистрации, подготовке к вакцинации, обучению медицинского персонала для работы с вакциной "Спутник V", которая была отправлена в Российскую Федерацию для подписания.
По данным ведомства, Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана поддерживает регулярные контакты с Фондом прямых инвестиций РФ по вакцине "Спутник V". В частности, местные специалисты изучают полученные данные о результатах клинических испытаний на 12 тысячах добровольцах в России, ожидается информация о результатах тестирования еще 25 тысяч волонтеров в РФ.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"В настоящее время запрошены специальные тесты и реагенты для проведения лабораторных тестов на пригодность, безопасность и качество этой вакцины. После чего будут проведены краткосрочные проверки, и подготовлен документ об использовании в республике", - добавил Юсупалиев.
Власти республики ранее заявляли о намерении провести испытания вакцин из РФ, Китая и Турции. В начале декабря 2020 года пресс-служба министерства инновационного развития Узбекистана сообщила, что в стране началась третья стадия испытаний рекомбинантной вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, в них должны принять участие 5 тысяч местных добровольцев. Срок испытаний - 14 месяцев.
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в начале декабря 2020 года доставил в Ташкент 100 доз "Cпутник V". Образцы были переданы узбекской стороне для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории республики. Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев позднее заявил журналистам, что Россия поставит в республику 1 миллион доз "Спутник V" для трудовых мигрантов, также в 2021 году ожидается контракт на поставку второй российской вакцины - "Эпиваккороны".
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"Спутник" V была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19УзбекистанВ мире
 
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