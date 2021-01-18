https://ria.ru/20210118/ukraina-1593271830.html

"Только контрабанда". Почему Украина пока не получила вакцину от COVID

"Только контрабанда". Почему Украина пока не получила вакцину от COVID

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил: для регистрации российского "Спутника V" ему не хватает документов — соответствующая инстанция не... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T08:09

2021-01-18T08:09

2021-01-18T08:09

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил: для регистрации российского "Спутника V" ему не хватает документов — соответствующая инстанция не получила полноценного досье. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко ждет вакцину в стране в феврале, но это не точно. Тем временем высших чиновников и депутатов в Киеве подозревают в том, что они сделали прививку подпольно. РИА Новости разбиралось, почему у Украины такие медицинские сложности.Прививка в целях пропагандыУ собственной украинской вакцины пока неясные перспективы — в октябре разработчики говорили о горизонте в десять-двенадцать месяцев. Но и с зарубежными закупками не все ладно. В том же октябре Степанов высказался, что после одобрения российской вакцины от COVID-19 Украина ее может и закупить, как препарат любой другой страны. Но буквально на следующий день от своих слов отказался. Степанова вызвали на ужин к Кристине Квин — временному поверенному в делах США в Киеве. После встречи посольство опубликовало сообщение: "Украина НЕ будет приобретать российскую вакцину от COVID, которая не прошла клинических испытаний на безопасность". Уже в 2021-м глава украинского МИД Дмитрий Кулеба честно пояснил, что Киев не намерен покупать "Спутник V", даже если тот покажет высокую эффективность. Причина в том, что Москва якобы использует препарат в пропагандистских целях.В январе в украинской столице вспыхнул скандал — издание "Страна.ua" рассказало, что в киевской клинике Mediland иммунизируют высших чиновников, депутатов и бизнесменов препаратами, ввезенными из-за рубежа. Глава редакционного совета портала "Обозреватель" Михаил Бродский тоже заявил, что "29 или 30 декабря чартерным рейсом на Украину тайно завезли партию вакцины Pfizer". После этого, рассказал медиаменеджер, "клинику Mediland посетили премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе и глава профильного медицинского комитета ВР (Верховной рады. — Прим. ред.) Михаил Радуцкий". "Но не только и не столько за уколом ботокса, сколько за первой дозой вакцины", — утверждал Бродский.На скандал отреагировал президент страны Владимир Зеленский. В Telegram-канале он написал, что дал поручение Службе безопасности Украины (СБУ) и другим силовым структурам проверить эти сведения. "Сначала прививки получат люди из групп риска и те, кто на передовой в борьбе с ковидом, — заверил глава государства. — За контрабанду и контрафакт последует наказание".И сообщения о подпольной вакцинации, и введенные Киевом ограничения вызвали резонанс. Поэтому, по информации украинских СМИ, депутатам Верховной рады от президентской фракции "Слуга народа" раздали тезисы — как "правильно" отвечать на возможные каверзные вопросы. В документе, который оказался в распоряжении издания Babel, говорилось, что президент уже сделал заявление о возможной контрабанде препарата. Кроме того, там высказывалось предположение, что "скандал создан искусственно, чтобы использовать его как информационный фон для продвижения идеи покупки российской вакцины". Да и сама история с подпольным вакцинированием появилась, чтобы "удобнее лоббировать для народа российский препарат". Доверие же у украинского Минздрава, дескать, пока вызывает только китайский производитель Sinovac. Действительно, в конце 2020-го премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что "Украина в максимально короткие сроки получит еще 1,9 миллиона доз против коронавируса, кроме тех восьми миллионов, которые предусмотрены глобальной инициативой COVAX (проект по вакцинации в бедных и развивающихся странах. — Прим. ред.)". "Минздрав во исполнение поручения президента Владимира Зеленского заключил контракт о поставках препарата компании Sinovac Biotech. Первая партия в 700 тысяч доз будет поставлена на Украину в течение 30 дней после официальной регистрации", — написал премьер в социальной сети. Вакцинация — не преступлениеСтепанов тем не менее признал, что правительство отнеслось к сообщениям о тайных прививках серьезно: его ведомство и МВД получили указание проверить киевскую клинику. "Если мы говорим о том, что у нас в стране появилась вакцина, она могла попасть сюда только контрабандным путем. Официально ни один препарат ни одного производителя на Украину не поступал и не зарегистрирован", — пояснил он. Общественник и глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко заявил, что Степанов, Радуцкий и Ляшко лукавят по поводу "Спутника V" и других медицинских иммунобиологических препаратов российского производства. "Сейчас на Украине в свободной продаже есть иммунобиопрепараты, разработанные Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи". Как доказательство он предъявил скан-копии с сайтов интернет-аптек. "Получается, одни препараты у России закупать и применять на Украине можно, а другие нельзя!" — возмутился Кравченко. Депутат Рады VIII созыва Игорь Мосийчук рассказал РИА Новости, что и у него есть сведения о тайной вакцинации в Киеве высокопоставленных чиновников. "Есть информация, что первый укол сделали премьер-министру, затем ряду депутатов и министров. Вакцинироваться незарегистрированным препаратом не преступление, а вот ввоз его в Украину подпадает под статью уголовного кодекса", — объяснил он. Украинский политтехнолог Андрей Золотарев считает, что политизации темы вакцинирования избежать уже не удалось. "Пирамиду потребностей Маслоу, в которой физическая безопасность в основании, никто не отменял. Борьба с коронавирусом стала для населения такой же темой, как повысившиеся тарифы на газ и электричество", — отмечает эксперт. В верхах же козлом отпущения и первой жертвой скандала могут сделать Степанова. "Министру здравоохранения ежедневно приходится менять позицию, его удобно выставить крайним, — продолжает Золотарев. — Почему в правительстве не пошли по компромиссному варианту и не закупили у нескольких поставщиков препараты — это вопрос к ним". Директор Украинского института политики Руслан Бортник рассказывает о трех составляющих вакцинного вопроса в стране, которые неизбежно сделали эту тему центральной и в аппаратных играх, и во взаимоотношениях населения и власти. "Первое: непонятно, что с закупками иностранных препаратов. Фактическое противодействие регистрации российской вакцины — это два. И третье — появляется информация о том, что элита прививается, пока остальные ждут". Эксперт напоминает, что кризис доверия между обществом и властью на Украине возник задолго до распространения коронавируса. Но нынешние действия элит как минимум усугубят положение. Люди замечают: те, кто пришел на высшие посты под лозунгами борьбы за народ, заботятся только о себе. И таких настроений в стране все больше.

https://ria.ru/20201229/krym-1591261826.html

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Путин заявил о готовности восстанавливать экономическое сотрудничество с Киевом Путин заявил о готовности восстанавливать экономическое сотрудничество с Киевом: пусть это будет жест доброй воли. 2021-01-18T08:09 true PT0M13S

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коронавирус covid-19, андрей золотарев, telegram (приложение), здоровье - общество, украина, в мире