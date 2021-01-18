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Женщина совершила "критическую ошибку" и потеряла автомобиль с ребенком
Женщина совершила "критическую ошибку" и потеряла автомобиль с ребенком
Жительница американского города Бивертон по неосторожности лишилась автомобиля и чуть не потеряла ребенка, пишет The Oregonian. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T19:40
2021-01-18T22:54
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Жительница американского города Бивертон по неосторожности лишилась автомобиля и чуть не потеряла ребенка, пишет The Oregonian.Сообщается, что женщина ушла в супермаркет "на пару минут" и оставила без присмотра открытую "Хонду" с четырехлетним ребенком внутри.Этим, согласно статье, воспользовался угонщик, заметивший ключ в замке зажигания. Мужчина успел выехать с парковки, однако потом увидел ребенка и решил вернуть его матери. По словам полицейских, преступник успел отчитать женщину за безответственность."Он отругал мать за то, что та оставила малыша в автомобиле, и угрожал вызвать полицию", — сказал один из офицеров журналистам.Отмечается, что мужчина выставил ребенка из салона и вновь уехал на угнанном транспортном средстве. Сейчас его разыскивает полиция.
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женщины, орегон, сша, дети, в мире

Женщина совершила "критическую ошибку" и потеряла автомобиль с ребенком

19:40 18.01.2021 (обновлено: 22:54 18.01.2021)
 
© Fotolia / bneninЧеловек с телефоном за рулем автомобиля
Человек с телефоном за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Fotolia / bnenin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Жительница американского города Бивертон по неосторожности лишилась автомобиля и чуть не потеряла ребенка, пишет The Oregonian.
Сообщается, что женщина ушла в супермаркет "на пару минут" и оставила без присмотра открытую "Хонду" с четырехлетним ребенком внутри.
Этим, согласно статье, воспользовался угонщик, заметивший ключ в замке зажигания. Мужчина успел выехать с парковки, однако потом увидел ребенка и решил вернуть его матери. По словам полицейских, преступник успел отчитать женщину за безответственность.
"Он отругал мать за то, что та оставила малыша в автомобиле, и угрожал вызвать полицию", — сказал один из офицеров журналистам.
Отмечается, что мужчина выставил ребенка из салона и вновь уехал на угнанном транспортном средстве. Сейчас его разыскивает полиция.
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