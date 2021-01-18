https://ria.ru/20210118/ugonschik-1593582117.html

Женщина совершила "критическую ошибку" и потеряла автомобиль с ребенком

Женщина совершила "критическую ошибку" и потеряла автомобиль с ребенком

Жительница американского города Бивертон по неосторожности лишилась автомобиля и чуть не потеряла ребенка, пишет The Oregonian. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T19:40

2021-01-18T19:40

2021-01-18T22:54

женщины

орегон

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Жительница американского города Бивертон по неосторожности лишилась автомобиля и чуть не потеряла ребенка, пишет The Oregonian.Сообщается, что женщина ушла в супермаркет "на пару минут" и оставила без присмотра открытую "Хонду" с четырехлетним ребенком внутри.Этим, согласно статье, воспользовался угонщик, заметивший ключ в замке зажигания. Мужчина успел выехать с парковки, однако потом увидел ребенка и решил вернуть его матери. По словам полицейских, преступник успел отчитать женщину за безответственность."Он отругал мать за то, что та оставила малыша в автомобиле, и угрожал вызвать полицию", — сказал один из офицеров журналистам.Отмечается, что мужчина выставил ребенка из салона и вновь уехал на угнанном транспортном средстве. Сейчас его разыскивает полиция.

https://ria.ru/20201124/tesla-1586040841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

женщины, орегон, сша, дети, в мире