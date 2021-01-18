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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210118/uelbi-1593580096.html
Предстоятель Церкви Англии призвал верующих привиться от COVID-19
Предстоятель Церкви Англии призвал верующих привиться от COVID-19
Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби сделал прививку от коронавируса и призвал верующих последовать его примеру. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T19:29
2021-01-18T19:29
религия и мировоззрение
архиепископ кентерберийский
церковь англии
новости - религия и мировоззрение
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ЛОНДОН, 18 янв – РИА Новости, Денис Ворошилов. Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби сделал прививку от коронавируса и призвал верующих последовать его примеру."Как волонтеру службы капелланов при больнице святого Фомы (Лондон) мне на выходных была сделана первая прививка (первая доза прививки) от COVID-19. Пожалуйста, вакцинируйтесь, когда получите приглашение. И, пожалуйста, делайте все, что можете, чтобы поддержать медработников, которые бросили все силы на помощь нам", - написал самый высокопоставленный священнослужитель Церкви Англии в Twitter, сопроводив пост фотографией.С понедельника в Британии началась вакцинация людей старше 70 лет и тех, кто внесен в перечень особо уязвимых: людей с хроническими и сопутствующими заболеваниями, переживших трансплантацию органов и проходящих лечение некоторыми группами препаратов. Также продолжается вакцинация тех, кто работает в больницах и домах престарелых, в том числе больничных капелланов: именно в рамках этой категории прививку получил 65-летний Уэлби.Вакцинация от коронавируса началась в Британии в первых числах декабря, на данный момент прививку получили около 4 миллионов жителей Британии. Сперва вакцины были доступны только людям из категорий группы риска, в первую очередь ее получали пациенты и персонал домов престарелых, пожилые люди старше 80 лет и врачи. Большая часть тех, кто находится в группе риска, будет провакцинирована к середине февраля. Вакцинация бесплатна и проводится только по приглашению Национальной системы здравоохранения NHS в специально созданных прививочных центрах и пунктах.
https://ria.ru/20210113/vaktsinatsiya-1592908017.html
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архиепископ кентерберийский, церковь англии, новости - религия и мировоззрение

Предстоятель Церкви Англии призвал верующих привиться от COVID-19

19:29 18.01.2021
 
Архиепископ кентерберийский Джастин Уэлби
Архиепископ кентерберийский Джастин Уэлби - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 18 янв – РИА Новости, Денис Ворошилов. Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби сделал прививку от коронавируса и призвал верующих последовать его примеру.
"Как волонтеру службы капелланов при больнице святого Фомы (Лондон) мне на выходных была сделана первая прививка (первая доза прививки) от COVID-19. Пожалуйста, вакцинируйтесь, когда получите приглашение. И, пожалуйста, делайте все, что можете, чтобы поддержать медработников, которые бросили все силы на помощь нам", - написал самый высокопоставленный священнослужитель Церкви Англии в Twitter, сопроводив пост фотографией.
Папа Франциск - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 18:04Религия и мировоззрение
Папа римский сделал прививку от коронавируса
С понедельника в Британии началась вакцинация людей старше 70 лет и тех, кто внесен в перечень особо уязвимых: людей с хроническими и сопутствующими заболеваниями, переживших трансплантацию органов и проходящих лечение некоторыми группами препаратов. Также продолжается вакцинация тех, кто работает в больницах и домах престарелых, в том числе больничных капелланов: именно в рамках этой категории прививку получил 65-летний Уэлби.
Вакцинация от коронавируса началась в Британии в первых числах декабря, на данный момент прививку получили около 4 миллионов жителей Британии. Сперва вакцины были доступны только людям из категорий группы риска, в первую очередь ее получали пациенты и персонал домов престарелых, пожилые люди старше 80 лет и врачи. Большая часть тех, кто находится в группе риска, будет провакцинирована к середине февраля. Вакцинация бесплатна и проводится только по приглашению Национальной системы здравоохранения NHS в специально созданных прививочных центрах и пунктах.
 
Религия и мировоззрениеАрхиепископ КентерберийскийЦерковь АнглииНовости - Религия и мировоззрение
 
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