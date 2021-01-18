https://ria.ru/20210118/twitter-1593444387.html

Twitter временно заблокировал аккаунт члена палаты представителей США

Twitter временно заблокировал аккаунт члена палаты представителей США

Социальная сеть Twitter временно заблокировала аккаунт республиканки и члена Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T06:03

2021-01-18T06:03

2021-01-18T06:03

дональд трамп

москва

сша

twitter

в мире

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Социальная сеть Twitter временно заблокировала аккаунт республиканки и члена Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.Она заявила, что конгресс должен "действовать быстро для защиты свободы слова в Америке"."Цензура должна прекратиться", - подчеркнула республиканка.Как заявил представитель Twitter телеканалу CNN, блокировка была сделана из-за "многочисленных нарушений" политики компании. Доступа к аккаунту у республиканки не будет в течение 12 часов.Как указывает канал, Грин - сторонница теории заговора QAnon, согласно которой демократы будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а президент-республиканец Дональд Трамп борется с этим заговором. Первоначально эта теория, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но впоследствии проникла в политику.

https://ria.ru/20210114/amerika-1592867821.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, москва, сша, twitter, в мире