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Twitter временно заблокировал аккаунт члена палаты представителей США
Twitter временно заблокировал аккаунт члена палаты представителей США
Социальная сеть Twitter временно заблокировала аккаунт республиканки и члена Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T06:03
2021-01-18T06:03
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Социальная сеть Twitter временно заблокировала аккаунт республиканки и члена Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.Она заявила, что конгресс должен "действовать быстро для защиты свободы слова в Америке"."Цензура должна прекратиться", - подчеркнула республиканка.Как заявил представитель Twitter телеканалу CNN, блокировка была сделана из-за "многочисленных нарушений" политики компании. Доступа к аккаунту у республиканки не будет в течение 12 часов.Как указывает канал, Грин - сторонница теории заговора QAnon, согласно которой демократы будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а президент-республиканец Дональд Трамп борется с этим заговором. Первоначально эта теория, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но впоследствии проникла в политику.
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дональд трамп, москва, сша, twitter, в мире

Twitter временно заблокировал аккаунт члена палаты представителей США

06:03 18.01.2021
 
© REUTERS / Kacper Pempel/Illustration/File PhotoЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© REUTERS / Kacper Pempel/Illustration/File Photo
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Социальная сеть Twitter временно заблокировала аккаунт республиканки и члена Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.

"Через несколько дней после того, как картель Кремниевой долины начал полномасштабную атаку по заморозке свободы слова в Америке, исключив из онлайн-платформы президента Дональда Трампа и удаляя неизвестное число консерваторов, Twitter решил приостановить мой личный аккаунт, не предоставив объяснений", - написала член конгресса в своем заявлении, размещенном в Telegram и Facebook.

Она заявила, что конгресс должен "действовать быстро для защиты свободы слова в Америке".
"Цензура должна прекратиться", - подчеркнула республиканка.
Как заявил представитель Twitter телеканалу CNN, блокировка была сделана из-за "многочисленных нарушений" политики компании. Доступа к аккаунту у республиканки не будет в течение 12 часов.
Как указывает канал, Грин - сторонница теории заговора QAnon, согласно которой демократы будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а президент-республиканец Дональд Трамп борется с этим заговором. Первоначально эта теория, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но впоследствии проникла в политику.
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