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Туризм
https://ria.ru/20210118/turizm-1593479794.html
Эксперты рассказали, могут ли туристы посещать Индию, Вьетнам и Финляндию
Эксперты рассказали, могут ли туристы посещать Индию, Вьетнам и Финляндию
C 27 января РФ возобновляет авиасообщение с четырьмя странами, но российские туристы пока не смогут отправиться по этим маршрутам, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T12:10
2021-01-18T12:10
туризм
коронавирус covid-19
туризм
авиарейсы
самолеты
пассажиры
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
москва
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. C 27 января РФ возобновляет авиасообщение с четырьмя странами, но российские туристы пока не смогут отправиться по этим маршрутам, сообщает АТОР.Так, в Хельсинки самолеты отправятся дважды в неделю и из Москвы, и из Санкт-Петербурга. Однако россияне могут полететь туда только с учебными или гуманитарными целями, границы страны для остальных граждан закрыты как минимум до 9 февраля 2021 года. Но аэропорт финской сттлицы туристы теоретически могут использовать как транзитный хаб.Рейсы в Ханой будут осуществляться дважды в неделю, но попасть туда смогут только пассажиры с рабочей визой. Въезд разрешен зарубежным инвесторам, дипломатам, экспертам, высококвалифицированным рабочим и бизнес-менеджерам и гражданам Вьетнама. Они должны соблюдать несколько правил: иметь на руках справку на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-текст на коронавирус, оплатить и сдать повторный анализ в аэропорту, заполнить "декларацию здоровья" в бумажном виде либо через приложение, иметь международную медстраховку, покрывающую лечение COVID-19. Также прибывшие обязаны пройти двухнедельный карантин в отеле за свой счет.До 31 января Индия не принимает рейсы из-за рубежа, за исключением вывозных и гуманитарных. Иностранцам въезд запрещен. Исключение сделано для граждан Непала, Бутана и членов семей граждан Индии, а также студентов. Турпоездки невозможны, все визы аннулированы и не выдаются. Транзит россиянам не разрешен.В Катар могут попасть только граждане Бахрейна, Омана, Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ, а также их супруги. Также пускают дипломатов, иностранных рабочих и граждан с катарским паспортом или видом на жительство. Тест по прилету и карантин обязателен для всех. Туристов страна не принимает, но Доха может быть для россиян удобным транзитным пунктом для перелетов, например, на Мальдивы.
https://ria.ru/20210116/sochi-1593189606.html
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коронавирус covid-19, туризм, авиарейсы, самолеты, пассажиры, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, москва, бутан, дели, доха, катар, вьетнам, финляндия, хельсинки, индия, ханой, санкт-петербург

Эксперты рассказали, могут ли туристы посещать Индию, Вьетнам и Финляндию

12:10 18.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры у электронного табло в терминале B аэропорта Шереметьево
Пассажиры у электронного табло в терминале B аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 18 янв РИА Новости. C 27 января РФ возобновляет авиасообщение с четырьмя странами, но российские туристы пока не смогут отправиться по этим маршрутам, сообщает АТОР.
Так, в Хельсинки самолеты отправятся дважды в неделю и из Москвы, и из Санкт-Петербурга. Однако россияне могут полететь туда только с учебными или гуманитарными целями, границы страны для остальных граждан закрыты как минимум до 9 февраля 2021 года. Но аэропорт финской сттлицы туристы теоретически могут использовать как транзитный хаб.
Рейсы в Ханой будут осуществляться дважды в неделю, но попасть туда смогут только пассажиры с рабочей визой. Въезд разрешен зарубежным инвесторам, дипломатам, экспертам, высококвалифицированным рабочим и бизнес-менеджерам и гражданам Вьетнама. Они должны соблюдать несколько правил: иметь на руках справку на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-текст на коронавирус, оплатить и сдать повторный анализ в аэропорту, заполнить "декларацию здоровья" в бумажном виде либо через приложение, иметь международную медстраховку, покрывающую лечение COVID-19. Также прибывшие обязаны пройти двухнедельный карантин в отеле за свой счет.
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До 31 января Индия не принимает рейсы из-за рубежа, за исключением вывозных и гуманитарных. Иностранцам въезд запрещен. Исключение сделано для граждан Непала, Бутана и членов семей граждан Индии, а также студентов. Турпоездки невозможны, все визы аннулированы и не выдаются. Транзит россиянам не разрешен.
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В Катар могут попасть только граждане Бахрейна, Омана, Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ, а также их супруги. Также пускают дипломатов, иностранных рабочих и граждан с катарским паспортом или видом на жительство. Тест по прилету и карантин обязателен для всех. Туристов страна не принимает, но Доха может быть для россиян удобным транзитным пунктом для перелетов, например, на Мальдивы.
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмавиарейсысамолетыпассажирыАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмМоскваБутанДелиДохаКатарВьетнамФинляндияХельсинкиИндияХанойСанкт-Петербург
 
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