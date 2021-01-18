https://ria.ru/20210118/turizm-1593479794.html

Эксперты рассказали, могут ли туристы посещать Индию, Вьетнам и Финляндию

Эксперты рассказали, могут ли туристы посещать Индию, Вьетнам и Финляндию

C 27 января РФ возобновляет авиасообщение с четырьмя странами, но российские туристы пока не смогут отправиться по этим маршрутам, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T12:10

2021-01-18T12:10

2021-01-18T12:10

туризм

коронавирус covid-19

туризм

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. C 27 января РФ возобновляет авиасообщение с четырьмя странами, но российские туристы пока не смогут отправиться по этим маршрутам, сообщает АТОР.Так, в Хельсинки самолеты отправятся дважды в неделю и из Москвы, и из Санкт-Петербурга. Однако россияне могут полететь туда только с учебными или гуманитарными целями, границы страны для остальных граждан закрыты как минимум до 9 февраля 2021 года. Но аэропорт финской сттлицы туристы теоретически могут использовать как транзитный хаб.Рейсы в Ханой будут осуществляться дважды в неделю, но попасть туда смогут только пассажиры с рабочей визой. Въезд разрешен зарубежным инвесторам, дипломатам, экспертам, высококвалифицированным рабочим и бизнес-менеджерам и гражданам Вьетнама. Они должны соблюдать несколько правил: иметь на руках справку на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-текст на коронавирус, оплатить и сдать повторный анализ в аэропорту, заполнить "декларацию здоровья" в бумажном виде либо через приложение, иметь международную медстраховку, покрывающую лечение COVID-19. Также прибывшие обязаны пройти двухнедельный карантин в отеле за свой счет.До 31 января Индия не принимает рейсы из-за рубежа, за исключением вывозных и гуманитарных. Иностранцам въезд запрещен. Исключение сделано для граждан Непала, Бутана и членов семей граждан Индии, а также студентов. Турпоездки невозможны, все визы аннулированы и не выдаются. Транзит россиянам не разрешен.В Катар могут попасть только граждане Бахрейна, Омана, Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ, а также их супруги. Также пускают дипломатов, иностранных рабочих и граждан с катарским паспортом или видом на жительство. Тест по прилету и карантин обязателен для всех. Туристов страна не принимает, но Доха может быть для россиян удобным транзитным пунктом для перелетов, например, на Мальдивы.

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https://ria.ru/20210118/oka-1593024359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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