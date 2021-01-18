https://ria.ru/20210118/tserkov-1593493521.html

Сербская церковь недооценила опасность коронавируса, заявил иерарх СПЦ

Сербская церковь недооценила опасность коронавируса, заявил иерарх СПЦ

Сербская православная церковь (СПЦ) недооценила опасность COVID-19, из-за которого скончался патриарх Ириней, два архиерея, десятки священников и монахов,... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T12:46

2021-01-18T12:46

2021-01-18T12:46

религия и мировоззрение

коронавирус и вера

патриарх сербский ириней

новости - религия и мировоззрение

белград (город)

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БЕЛГРАД, 18 янв – РИА Новости. Сербская православная церковь (СПЦ) недооценила опасность COVID-19, из-за которого скончался патриарх Ириней, два архиерея, десятки священников и монахов, заявил местоблюститель трона сербского патриарха митрополит Дабробосанский Хризостом."Были ошибки. Должен признать, что мы недооценили коронавирус и не осознали его опасности. Мы не поняли, что коронавирус несет с собой, что речь идет о вирусе-убийце, который убил нашего предстоятеля (патриарха Иринея – ред.), митрополита (Черногорско-Приморского) Амфилохия, епископа (Валевского) Милутина, десятки священников, монахов и монахинь. Может быть, все, что произошло, – цена несоблюдения нами мер, которые определили эпидемиологические службы", - заявил митрополит порталу Nova.rs.Он отметил, что когда в других странах были введены ограничения на посещение храмов, в сербских церквях "были десятки и сотни человек"."Это наш менталитет, мы еще хорошо прошли (не так сильно пострадали – ред.) по сравнению с тем, как могли. Лично я прошел испытание коронавируса, и не мог не заразиться, учитывая, что находился в эпицентре на похоронах (руководителей церкви – ред.)", - указал местоблюститель трона.Митрополит Хризостом подчеркнул, что поддерживает процесс иммунизации населения, и заявил, что сделает прививку от коронавируса как только сможет.Хризостом был 10 декабря выписан из больницы, где проходил лечение от коронавируса. Он стал пятым священнослужителем СПЦ из тех, кто был госпитализирован с COVID-19. Патриарх Ириней скончался от последствий заболевания 20 ноября.Ранее сообщалось о подтвержденном диагнозе у епископа Крушевацкого СПЦ Давида, который в ноябре проходил лечение в Белграде. Епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий в Черногории после нескольких недель борьбы с коронавирусом выздоровел в конце ноября.Один из крупнейших духовных авторитетов Сербской и других православных церквей митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий скончался от последствий перенесенного COVID-19 в Подгорице 30 октября. Первой жертвой пандемии среди руководства Сербской церкви стал епископ Валевский Милутин, который умер в больнице в Белграде 30 марта.

https://ria.ru/20200830/chernogoriya-1576500212.html

https://ria.ru/20201120/iriney-1585458978.html

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коронавирус и вера, патриарх сербский ириней, новости - религия и мировоззрение, белград (город)