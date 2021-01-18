https://ria.ru/20210118/tsenzura-1593486841.html

Лавров предупредил об опасности цензуры в США для всего мира

Лавров предупредил об опасности цензуры в США для всего мира

Россия надеется, что общество в США не позволит элитам в борьбе друг с другом использовать цензуру, последствия могут быть серьёзными для всего мира, сказал... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T12:18

2021-01-18T12:18

2021-01-18T12:18

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

instagram, inc.

сергей лавров

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джо байден

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия надеется, что общество в США не позволит элитам в борьбе друг с другом использовать цензуру, последствия могут быть серьёзными для всего мира, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинении в подстрекательстве к мятежу.Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.

https://ria.ru/20210117/amerika-1593304339.html

сша

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2021

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капитолий, дональд трамп, instagram, inc., сергей лавров, youtube, джо байден, сша, twitter, в мире