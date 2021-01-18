Лавров предупредил об опасности цензуры в США для всего мира
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия надеется, что общество в США не позволит элитам в борьбе друг с другом использовать цензуру, последствия могут быть серьёзными для всего мира, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Будем надеяться на то, что все-таки американское общество не позволит элитам в борьбе друг с другом использовать вот эту очевиднейшую цензуру в грубейшее нарушение конституции и международных обязательства. Но это проблема американского общества. Если американское с этой проблемой не справится, мы ничего с этим поделать не можем, но тогда мы должны быть готовы, все должны быть готовы к последствиям подобного провала американского государства, а последствия будут очень серьезные на мировой арене. Я думаю, это все понимают", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинении в подстрекательстве к мятежу.
Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.