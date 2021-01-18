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В ЦАР погибли два миротворца ООН
В ЦАР погибли два миротворца ООН
Два миротворца миссии ООН в Центральноафриканской Республике были убиты на юге страны при нападении боевиков вооруженных формирований, сообщает многопрофильная... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T22:52
2021-01-18T22:52
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Два миротворца миссии ООН в Центральноафриканской Республике были убиты на юге страны при нападении боевиков вооруженных формирований, сообщает многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА).Глава миссии Манкёр Ндиайе осудил эту атаку, устроенную боевиками вооруженных формирований "Союз за мир в ЦАР" и "Антибалака". Он отметил, что миссия ООН будет работать с властями ЦАР над установлением личностей устроивших атаку и их привлечением к ответственности.На прошлой неделе сообщалось о смерти еще двух миротворцев ООН в ЦАР.
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цар, оон, в мире

В ЦАР погибли два миротворца ООН

22:52 18.01.2021
 
© AP Photo / Jerome DelayОполченец "Антибалаки" в Банги, ЦАР
Ополченец Антибалаки в Банги, ЦАР - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© AP Photo / Jerome Delay
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Два миротворца миссии ООН в Центральноафриканской Республике были убиты на юге страны при нападении боевиков вооруженных формирований, сообщает многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА).

"Два миротворца из Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) - габонец и марокканец - были убиты в понедельник в 17 км от Бангасу (префектура Мбому) на юге ЦАР, когда их колонна попала в засаду элементов вооруженных группировок коалиции", - говорится в сообщении.

Глава миссии Манкёр Ндиайе осудил эту атаку, устроенную боевиками вооруженных формирований "Союз за мир в ЦАР" и "Антибалака". Он отметил, что миссия ООН будет работать с властями ЦАР над установлением личностей устроивших атаку и их привлечением к ответственности.
Миротворцы многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР на окраине Банги, столицы Центральноафриканской Республики - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 02:41
В ЦАР при нападении погиб еще один миротворец
На прошлой неделе сообщалось о смерти еще двух миротворцев ООН в ЦАР.
 
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