https://ria.ru/20210118/tsar-1593599740.html

В ЦАР погибли два миротворца ООН

В ЦАР погибли два миротворца ООН

Два миротворца миссии ООН в Центральноафриканской Республике были убиты на юге страны при нападении боевиков вооруженных формирований, сообщает многопрофильная... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T22:52

2021-01-18T22:52

2021-01-18T22:52

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Два миротворца миссии ООН в Центральноафриканской Республике были убиты на юге страны при нападении боевиков вооруженных формирований, сообщает многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА).Глава миссии Манкёр Ндиайе осудил эту атаку, устроенную боевиками вооруженных формирований "Союз за мир в ЦАР" и "Антибалака". Он отметил, что миссия ООН будет работать с властями ЦАР над установлением личностей устроивших атаку и их привлечением к ответственности.На прошлой неделе сообщалось о смерти еще двух миротворцев ООН в ЦАР.

https://ria.ru/20210116/mirotvorets-1593287285.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цар, оон, в мире