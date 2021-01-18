https://ria.ru/20210118/tsar-1593599740.html
В ЦАР погибли два миротворца ООН
В ЦАР погибли два миротворца ООН
Два миротворца миссии ООН в Центральноафриканской Республике были убиты на юге страны при нападении боевиков вооруженных формирований, сообщает многопрофильная... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T22:52
2021-01-18T22:52
2021-01-18T22:52
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Два миротворца миссии ООН в Центральноафриканской Республике были убиты на юге страны при нападении боевиков вооруженных формирований, сообщает многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА).Глава миссии Манкёр Ндиайе осудил эту атаку, устроенную боевиками вооруженных формирований "Союз за мир в ЦАР" и "Антибалака". Он отметил, что миссия ООН будет работать с властями ЦАР над установлением личностей устроивших атаку и их привлечением к ответственности.На прошлой неделе сообщалось о смерти еще двух миротворцев ООН в ЦАР.
https://ria.ru/20210116/mirotvorets-1593287285.html
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