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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210118/tramp-1593562573.html
Джулиани не будет защищать Трампа по делу об импичменте
Джулиани не будет защищать Трампа по делу об импичменте
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани опроверг свои слова о том, что он войдет в команду защиты главы государства по делу об импичменте. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T17:38
2021-01-18T17:38
захват капитолия в вашингтоне
руди джулиани
капитолий
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани опроверг свои слова о том, что он войдет в команду защиты главы государства по делу об импичменте.В воскресенье Джулиани сообщил телеканалу ABC News, что входит в команду защиты Трампа по делу об импичменте, и объяснил, что защита будет доказывать, что утверждения президента о мошенничествах на выборах не являются подстрекательством к насилию."Поскольку я выступал с речью (на митинге 6 января перед тем, как начались беспорядки в Капитолии), я являюсь свидетелем и, таким образом, не могу участвовать в суде или в палате сената", - сказал Джулиани телеканалу ABC News.Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html
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руди джулиани, капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире

Джулиани не будет защищать Трампа по делу об импичменте

17:38 18.01.2021
 
© AP Photo / Andrew HarnikАдвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани опроверг свои слова о том, что он войдет в команду защиты главы государства по делу об импичменте.
В воскресенье Джулиани сообщил телеканалу ABC News, что входит в команду защиты Трампа по делу об импичменте, и объяснил, что защита будет доказывать, что утверждения президента о мошенничествах на выборах не являются подстрекательством к насилию.
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7 января, 16:22Захват Капитолия в Вашингтоне
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"Поскольку я выступал с речью (на митинге 6 января перед тем, как начались беспорядки в Капитолии), я являюсь свидетелем и, таким образом, не могу участвовать в суде или в палате сената", - сказал Джулиани телеканалу ABC News.
Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
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Захват Капитолия в ВашингтонеРуди ДжулианиКапитолийДональд ТрампВашингтон (город)СШАВ мире
 
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