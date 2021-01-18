https://ria.ru/20210118/tramp-1593562573.html

Джулиани не будет защищать Трампа по делу об импичменте

Джулиани не будет защищать Трампа по делу об импичменте

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани опроверг свои слова о том, что он войдет в команду защиты главы государства по делу об импичменте. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T17:38

2021-01-18T17:38

2021-01-18T17:38

захват капитолия в вашингтоне

руди джулиани

капитолий

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани опроверг свои слова о том, что он войдет в команду защиты главы государства по делу об импичменте.В воскресенье Джулиани сообщил телеканалу ABC News, что входит в команду защиты Трампа по делу об импичменте, и объяснил, что защита будет доказывать, что утверждения президента о мошенничествах на выборах не являются подстрекательством к насилию."Поскольку я выступал с речью (на митинге 6 января перед тем, как начались беспорядки в Капитолии), я являюсь свидетелем и, таким образом, не могу участвовать в суде или в палате сената", - сказал Джулиани телеканалу ABC News.Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

https://ria.ru/20210110/tramp-1592406281.html

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руди джулиани, капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире