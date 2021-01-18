При ДТП в Хабаровском крае погиб самец амурского тигра
05:20 18.01.2021 (обновлено: 05:42 18.01.2021)
© Геннадий ШаликовАмурский тигр
© Геннадий Шаликов
ХАБАРОВСК, 18 янв - РИА Новости. Взрослый самец амурского тигра погиб в Хабаровском крае в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером в воскресенье, сообщает минприроды региона.
Трагическое столкновение произошло на 191-м километре трассы "Хабаровск-Комсомольск" в районе села Троицкое.
"Водитель легкового автомобиля "Сузуки-Солио" без номеров не успел среагировать на вышедшего в темное время суток на дорогу тигра (самец в возрасте 4-5 лет) и сбил его. Транспортное средство и водитель установлены. Хищник получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте", - сообщает ведомство.
На месте происшествия сотрудники ГИБДД и специалисты отдела комитета охотничьего хозяйства минприроды края собрали все необходимые улики, которые помогут установить обстоятельства происшествия. Тело хищника будет доставлено в Центр изучения болезней диких животных в Уссурийске для проведения ветеринарно-биологической экспертизы.
Это уже третий случай гибели амурских тигров в Хабаровском крае на автодороге в течении года. Все три случая зарегистрированы на территории Нанайского муниципального района. Министерство природных ресурсов Хабаровского края обращает внимание водителей на необходимость соблюдения скоростного режима на трассе во избежание подобных инцидентов. Нарушителю, виновному в гибели краснокнижного животного, грозит административное либо уголовное наказание. Размер налагаемого штрафа может превышать два миллиона рублей.
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