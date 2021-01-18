https://ria.ru/20210118/tigr-1593443380.html

При ДТП в Хабаровском крае погиб самец амурского тигра

При ДТП в Хабаровском крае погиб самец амурского тигра

Взрослый самец амурского тигра погиб в Хабаровском крае в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером в воскресенье, сообщает... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T05:20

2021-01-18T05:20

2021-01-18T05:42

россия

амурские тигры

хабаровск

хабаровский край

уссурийск

происшествия

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ХАБАРОВСК, 18 янв - РИА Новости. Взрослый самец амурского тигра погиб в Хабаровском крае в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером в воскресенье, сообщает минприроды региона.Трагическое столкновение произошло на 191-м километре трассы "Хабаровск-Комсомольск" в районе села Троицкое.На месте происшествия сотрудники ГИБДД и специалисты отдела комитета охотничьего хозяйства минприроды края собрали все необходимые улики, которые помогут установить обстоятельства происшествия. Тело хищника будет доставлено в Центр изучения болезней диких животных в Уссурийске для проведения ветеринарно-биологической экспертизы.Это уже третий случай гибели амурских тигров в Хабаровском крае на автодороге в течении года. Все три случая зарегистрированы на территории Нанайского муниципального района. Министерство природных ресурсов Хабаровского края обращает внимание водителей на необходимость соблюдения скоростного режима на трассе во избежание подобных инцидентов. Нарушителю, виновному в гибели краснокнижного животного, грозит административное либо уголовное наказание. Размер налагаемого штрафа может превышать два миллиона рублей.

https://ria.ru/20201207/tigr-1587945847.html

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россия, амурские тигры, хабаровск, хабаровский край, уссурийск, происшествия