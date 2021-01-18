https://ria.ru/20210118/telegram-1593512422.html

Соловьев осудил требование американской НКО удалить Telegram из AppStore

Соловьев осудил требование американской НКО удалить Telegram из AppStore

Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с газетой "Взгляд" прокомментировал требование американской НКО Coalition for a Safer Web удалить Telegram из магазина... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T14:06

2021-01-18T14:06

2021-01-18T14:32

россия

владимир соловьев (телеведущий)

капитолий

telegram (приложение)

дональд трамп

google

apple

джордж оруэлл (эрик блэр)

москва

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с газетой "Взгляд" прокомментировал требование американской НКО Coalition for a Safer Web удалить Telegram из магазина приложений AppStore.Журналист предложил некоторым американцам вспомнить о Конституции США и поправках к ней. Также, по его словам, им следует действовать в соответствии с теми принципами, которые Соединенные Штаты призывают всех соблюдать.Соловьев напомнил, что Госдеп ко Дню российской печати выпустил заявление, в котором Москву критиковали якобы за несоблюдение прав журналистов и представителей НПО. Изначально, объяснил телеведущий, заявление было написано на русском языке. Позднее МИД России перевел его на английский."Прежде чем критиковать кого-то, начните с себя!" — заявил Соловьев, порекомендовав американцам прочитать обращение Госдепа. Он аргументировал это тем, что все "очень точно сказано", однако не о России, а о США.Журналист также отметил, что атаку на свободу слова в Америке показывает, что произведение Джорджа Оруэлла "1984" написано про Запад, а не о СССР"."К примеру, республиканские, они не заслуживают свободы слова. А если сети не контролируют эту ситуацию, то они должны быть уничтожены", — заявил телеведущий.Говоря о свободе слова в США, Соловьев напомнил слова Генри Форда о том, что машина может быть любого цвета, если этот цвет — черный. Свобода слова в США, по мнению телеведущего, может быть любой, если она соответствует требованиям спонсоров демократической партии. Газета Washington Post ранее сообщила, что американская НКО Coalition for a Safer Web подала иск к Apple с требованием удалить Telegram из AppStore. По мнению организации, именно этот мессенджер не был способен пресечь развернувшиеся дискуссии после беспорядков в Капитолии в начале января. В Telegram, отметили в НКО, якобы распространяются сообщения неонацистского и расистского содержания, а также разжигающая ненависть информация.Google в своем онлайн-магазине уже заблокировал приложение для обмена сообщениями Parler, которые использовали сторонники Дональда Трампа, из-за появившихся "призывов к насилию". В Apple также отметили, что сообщения в Parler, связанные с ситуацией в Капитолии, содержали призывы к насилию — это нарушает правила компании.

https://ria.ru/20210118/telegram-1593484219.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/telegram-1592677011.html

https://ria.ru/20210112/telegram-1592659550.html

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москва

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир соловьев (телеведущий), капитолий, telegram (приложение), дональд трамп, google, apple, джордж оруэлл (эрик блэр), москва, сша, в мире