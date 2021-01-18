Соловьев осудил требование американской НКО удалить Telegram из AppStore
14:06 18.01.2021 (обновлено: 14:32 18.01.2021)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с газетой "Взгляд" прокомментировал требование американской НКО Coalition for a Safer Web удалить Telegram из магазина приложений AppStore.
Журналист предложил некоторым американцам вспомнить о Конституции США и поправках к ней. Также, по его словам, им следует действовать в соответствии с теми принципами, которые Соединенные Штаты призывают всех соблюдать.
"Прежде чем критиковать кого-то, начните с себя!" — заявил Соловьев, порекомендовав американцам прочитать обращение Госдепа. Он аргументировал это тем, что все "очень точно сказано", однако не о России, а о США.
Журналист также отметил, что атаку на свободу слова в Америке показывает, что произведение Джорджа Оруэлла "1984" написано про Запад, а не о СССР".
"К примеру, республиканские, они не заслуживают свободы слова. А если сети не контролируют эту ситуацию, то они должны быть уничтожены", — заявил телеведущий.
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Говоря о свободе слова в США, Соловьев напомнил слова Генри Форда о том, что машина может быть любого цвета, если этот цвет — черный. Свобода слова в США, по мнению телеведущего, может быть любой, если она соответствует требованиям спонсоров демократической партии.
"Шаг влево или шаг вправо — расстрел", — заключил он.
Газета Washington Post ранее сообщила, что американская НКО Coalition for a Safer Web подала иск к Apple с требованием удалить Telegram из AppStore. По мнению организации, именно этот мессенджер не был способен пресечь развернувшиеся дискуссии после беспорядков в Капитолии в начале января. В Telegram, отметили в НКО, якобы распространяются сообщения неонацистского и расистского содержания, а также разжигающая ненависть информация.
Google в своем онлайн-магазине уже заблокировал приложение для обмена сообщениями Parler, которые использовали сторонники Дональда Трампа, из-за появившихся "призывов к насилию". В Apple также отметили, что сообщения в Parler, связанные с ситуацией в Капитолии, содержали призывы к насилию — это нарушает правила компании.