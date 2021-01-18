Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210118/telegram-1593512422.html
Соловьев осудил требование американской НКО удалить Telegram из AppStore
Соловьев осудил требование американской НКО удалить Telegram из AppStore
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с газетой "Взгляд" прокомментировал требование американской НКО Coalition for a Safer Web удалить Telegram из магазина... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:06
2021-01-18T14:32
россия
владимир соловьев (телеведущий)
капитолий
telegram (приложение)
дональд трамп
google
apple
джордж оруэлл (эрик блэр)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151745/67/1517456724_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69c2b86f17d9f8f90ae97d6d06ee3da1.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с газетой "Взгляд" прокомментировал требование американской НКО Coalition for a Safer Web удалить Telegram из магазина приложений AppStore.Журналист предложил некоторым американцам вспомнить о Конституции США и поправках к ней. Также, по его словам, им следует действовать в соответствии с теми принципами, которые Соединенные Штаты призывают всех соблюдать.Соловьев напомнил, что Госдеп ко Дню российской печати выпустил заявление, в котором Москву критиковали якобы за несоблюдение прав журналистов и представителей НПО. Изначально, объяснил телеведущий, заявление было написано на русском языке. Позднее МИД России перевел его на английский."Прежде чем критиковать кого-то, начните с себя!" — заявил Соловьев, порекомендовав американцам прочитать обращение Госдепа. Он аргументировал это тем, что все "очень точно сказано", однако не о России, а о США.Журналист также отметил, что атаку на свободу слова в Америке показывает, что произведение Джорджа Оруэлла "1984" написано про Запад, а не о СССР"."К примеру, республиканские, они не заслуживают свободы слова. А если сети не контролируют эту ситуацию, то они должны быть уничтожены", — заявил телеведущий.Говоря о свободе слова в США, Соловьев напомнил слова Генри Форда о том, что машина может быть любого цвета, если этот цвет — черный. Свобода слова в США, по мнению телеведущего, может быть любой, если она соответствует требованиям спонсоров демократической партии. Газета Washington Post ранее сообщила, что американская НКО Coalition for a Safer Web подала иск к Apple с требованием удалить Telegram из AppStore. По мнению организации, именно этот мессенджер не был способен пресечь развернувшиеся дискуссии после беспорядков в Капитолии в начале января. В Telegram, отметили в НКО, якобы распространяются сообщения неонацистского и расистского содержания, а также разжигающая ненависть информация.Google в своем онлайн-магазине уже заблокировал приложение для обмена сообщениями Parler, которые использовали сторонники Дональда Трампа, из-за появившихся "призывов к насилию". В Apple также отметили, что сообщения в Parler, связанные с ситуацией в Капитолии, содержали призывы к насилию — это нарушает правила компании.
https://ria.ru/20210118/telegram-1593484219.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210112/telegram-1592677011.html
https://ria.ru/20210112/telegram-1592659550.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151745/67/1517456724_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b598eae983bcbcf4a11a82afd8906c4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир соловьев (телеведущий), капитолий, telegram (приложение), дональд трамп, google, apple, джордж оруэлл (эрик блэр), москва, сша, в мире

Соловьев осудил требование американской НКО удалить Telegram из AppStore

14:06 18.01.2021 (обновлено: 14:32 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с газетой "Взгляд" прокомментировал требование американской НКО Coalition for a Safer Web удалить Telegram из магазина приложений AppStore.
Журналист предложил некоторым американцам вспомнить о Конституции США и поправках к ней. Также, по его словам, им следует действовать в соответствии с теми принципами, которые Соединенные Штаты призывают всех соблюдать.
Соловьев напомнил, что Госдеп ко Дню российской печати выпустил заявление, в котором Москву критиковали якобы за несоблюдение прав журналистов и представителей НПО. Изначально, объяснил телеведущий, заявление было написано на русском языке. Позднее МИД России перевел его на английский.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 12:07
"Будет интересно". Лавров оценил попытки США помешать работе Telegram
"Прежде чем критиковать кого-то, начните с себя!" — заявил Соловьев, порекомендовав американцам прочитать обращение Госдепа. Он аргументировал это тем, что все "очень точно сказано", однако не о России, а о США.
Журналист также отметил, что атаку на свободу слова в Америке показывает, что произведение Джорджа Оруэлла "1984" написано про Запад, а не о СССР".
"К примеру, республиканские, они не заслуживают свободы слова. А если сети не контролируют эту ситуацию, то они должны быть уничтожены", — заявил телеведущий.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 10:18
Telegram прирастает сторонниками Трампа, пишут СМИ
Говоря о свободе слова в США, Соловьев напомнил слова Генри Форда о том, что машина может быть любого цвета, если этот цвет — черный. Свобода слова в США, по мнению телеведущего, может быть любой, если она соответствует требованиям спонсоров демократической партии.

"Шаг влево или шаг вправо — расстрел", — заключил он.

Газета Washington Post ранее сообщила, что американская НКО Coalition for a Safer Web подала иск к Apple с требованием удалить Telegram из AppStore. По мнению организации, именно этот мессенджер не был способен пресечь развернувшиеся дискуссии после беспорядков в Капитолии в начале января. В Telegram, отметили в НКО, якобы распространяются сообщения неонацистского и расистского содержания, а также разжигающая ненависть информация.
Google в своем онлайн-магазине уже заблокировал приложение для обмена сообщениями Parler, которые использовали сторонники Дональда Трампа, из-за появившихся "призывов к насилию". В Apple также отметили, что сообщения в Parler, связанные с ситуацией в Капитолии, содержали призывы к насилию — это нарушает правила компании.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 03:28Захват Капитолия в Вашингтоне
Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США
 
РоссияВладимир Соловьев (телеведущий)КапитолийTelegram (приложение)Дональд ТрампGoogleAppleДжордж Оруэлл (Эрик Блэр)МоскваСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28Стало известно, сколько россиян получили премию по итогам прошлого года
07:23В ЕАО установили предельные цены на сахар и растительное масло
07:20В Индии пятнадцать человек погибли под колесами грузовика
07:15В крещенской купели на Сахалине нашли следы нефтепродуктов
07:10Опрос показал, сколько россиян верят в замену ручного труда роботами
07:04Миротворцы помогли более 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
06:44В Бурятии вооруженный мужчина похитил у отца дочь и вернул ее матери
06:41СМИ: сильное землетрясение в Аргентине вызвало панику у жителей
06:36В Комсомольске-на-Амуре пенсионерка обожгла 90% тела из-за электроматраса
06:33Казахстан решил начать вакцинацию "Спутником V" раньше срока
06:30Никарагуа планирует поставки российской вакцины "Спутник V"
06:24Коллекторы рассказали, сколько россияне платят по просроченным долгам
06:20Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости COVID-19 к лету
06:16Мясников назвал главные причины возникновения рака
06:11Врач рассказала, как часто нужно стирать тканевые маски
06:06В Аргентине произошло сильное землетрясение
05:30Обвинение запросило для срочника Шамсутдинова 25 лет лишения свободы
05:15СМИ раскрыло детали прощального видеообращения Трампа
04:42Найденный мертвым глава муниципалитета в Якутии хотел покинуть пост
04:32В Новосибирске при пожаре в гаражном комплексе погибли четыре человека
Лента новостейМолния