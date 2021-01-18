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"Будет интересно". Лавров оценил попытки США помешать работе Telegram
"Будет интересно". Лавров оценил попытки США помешать работе Telegram
В США пригрозили Telegram лишить возможности предоставлять свои услуги, это будет интересно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T12:07
2021-01-18T12:24
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европа
сша
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сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В США пригрозили Telegram лишить возможности предоставлять свои услуги, это будет интересно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он напомнил, что США являются участниками конвенции о защите прав человека и основных свобод, международного пакта о гражданских и политических правах, последний пакт для них является обязательным документом, а также Хельсинского заключительного акта, серии документов ОБСЕ, Парижской хартии для новой Европы, Хартии европейской безопасности 1999 года."Во всех этих документах записано: каждый человек имеет право на свободное выражение свободного мнения. Это право включает свободу искать, получать, распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно, или посредством печати, или художественных форм выражения, или иными способами по своему выбору", - отметил министр.
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обсе, европа, сша, telegram (приложение), сергей лавров, в мире

"Будет интересно". Лавров оценил попытки США помешать работе Telegram

12:07 18.01.2021 (обновлено: 12:24 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В США пригрозили Telegram лишить возможности предоставлять свои услуги, это будет интересно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я уже слышал, что пригрозили Telegram лишить возможности предоставлять свои услуги, это будет интересно", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2020 года.
Он напомнил, что США являются участниками конвенции о защите прав человека и основных свобод, международного пакта о гражданских и политических правах, последний пакт для них является обязательным документом, а также Хельсинского заключительного акта, серии документов ОБСЕ, Парижской хартии для новой Европы, Хартии европейской безопасности 1999 года.
"Во всех этих документах записано: каждый человек имеет право на свободное выражение свободного мнения. Это право включает свободу искать, получать, распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно, или посредством печати, или художественных форм выражения, или иными способами по своему выбору", - отметил министр.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 14:00
Дуров рассказал, у скольких мировых лидеров есть аккаунт в Telegram
 
ОБСЕЕвропаСШАTelegram (приложение)Сергей ЛавровВ мире
 
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