https://ria.ru/20210118/telegram-1593484219.html

"Будет интересно". Лавров оценил попытки США помешать работе Telegram

"Будет интересно". Лавров оценил попытки США помешать работе Telegram

В США пригрозили Telegram лишить возможности предоставлять свои услуги, это будет интересно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T12:07

2021-01-18T12:07

2021-01-18T12:24

обсе

европа

сша

telegram (приложение)

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В США пригрозили Telegram лишить возможности предоставлять свои услуги, это будет интересно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он напомнил, что США являются участниками конвенции о защите прав человека и основных свобод, международного пакта о гражданских и политических правах, последний пакт для них является обязательным документом, а также Хельсинского заключительного акта, серии документов ОБСЕ, Парижской хартии для новой Европы, Хартии европейской безопасности 1999 года."Во всех этих документах записано: каждый человек имеет право на свободное выражение свободного мнения. Это право включает свободу искать, получать, распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно, или посредством печати, или художественных форм выражения, или иными способами по своему выбору", - отметил министр.

https://ria.ru/20210114/telegram-1593015892.html

европа

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, европа, сша, telegram (приложение), сергей лавров, в мире