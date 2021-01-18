https://ria.ru/20210118/taksa-1593453141.html

Рогозин показал таксу, на которой проводили эксперимент под водой

Рогозин показал таксу, на которой проводили эксперимент под водой

2021-01-18T09:17

2021-01-18T09:17

2021-01-18T15:21

хочу стать космонавтом

фонд перспективных исследований

александр вучич

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

сербия

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в фейсбуке фотографию таксы Николаса, на которой в 2017 году проводился эксперимент по дыханию под водой.А отвечая на вопрос одного из пользователей о дальнейшей разработке технологии жидкостного дыхания, он пояснил, что спрашивать об этом надо гендиректора Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева.Рогозин добавил, что сам он против опытов на лабораторных животных. "Не знаю, какой идиот решил это показать. Я сам собачник, мне такие опыты не нравятся, хотя осознаю их необходимость ради спасения человеческих жизней. Тем более никто при опыте не пострадал", — написал он.Такса Николас участвовала в эксперименте по дыханию под водой 19 декабря 2017 года, когда Рогозин, который был тогда вице-премьером, показывал президенту Сербии Александру Вучичу разработки Фонда перспективных исследований. Среди них была жидкость, которой можно дышать. Для демонстрации разработки таксу полностью погрузили в колбу с жидкостью. Это вызвало большой общественный резонанс. Такса с тех пор живет у Рогозина дома.

сербия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд перспективных исследований, александр вучич, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, сербия