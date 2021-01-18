https://ria.ru/20210118/sukhogruz-1593466191.html
Источник сообщил о пропаже капитана затонувшего у берегов Турции судна
Источник сообщил о пропаже капитана затонувшего у берегов Турции судна
Капитан затонувшего в Черном море у берегов Турции сухогруза Arvin россиянин Виталий Голенко пропал без вести, заявил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T10:51
2021-01-18T10:51
2021-01-18T10:51
крушение украинского судна в турции
черное море
турция
украина
в мире
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АНКАРА, 18 янв - РИА Новости. Капитан затонувшего в Черном море у берегов Турции сухогруза Arvin россиянин Виталий Голенко пропал без вести, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.В воскресенье губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что сухогруз Arvin затонул у побережья Турции в районе Инкуму. На борту судна были 12 граждан: двое россиян и 10 граждан Украины. По данным береговой охраны Турции, шестеро моряков спасены, трое погибли, поиск еще троих продолжается. Среди шести спасенных - старший техник судна россиянин Николай Кринов, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Турции.По словам Кринова, трагедия в Черном море произошла из-за плохих метеоусловий, сообщили ранее в посольстве РФ.
https://ria.ru/20210117/sukhogruz-1593408129.html
черное море
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крушение украинского судна в турции, черное море, турция, украина, в мире