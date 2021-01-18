Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210118/sukhogruz-1593466191.html
Источник сообщил о пропаже капитана затонувшего у берегов Турции судна
Источник сообщил о пропаже капитана затонувшего у берегов Турции судна
Капитан затонувшего в Черном море у берегов Турции сухогруза Arvin россиянин Виталий Голенко пропал без вести, заявил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T10:51
2021-01-18T10:51
крушение украинского судна в турции
черное море
турция
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593420433_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e0631c02684dd53683852af11371f806.jpg
АНКАРА, 18 янв - РИА Новости. Капитан затонувшего в Черном море у берегов Турции сухогруза Arvin россиянин Виталий Голенко пропал без вести, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.В воскресенье губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что сухогруз Arvin затонул у побережья Турции в районе Инкуму. На борту судна были 12 граждан: двое россиян и 10 граждан Украины. По данным береговой охраны Турции, шестеро моряков спасены, трое погибли, поиск еще троих продолжается. Среди шести спасенных - старший техник судна россиянин Николай Кринов, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Турции.По словам Кринова, трагедия в Черном море произошла из-за плохих метеоусловий, сообщили ранее в посольстве РФ.
https://ria.ru/20210117/sukhogruz-1593408129.html
черное море
турция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593420433_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a02adcbb3ed407d48ae46e58d18ddf42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крушение украинского судна в турции, черное море, турция, украина, в мире

Источник сообщил о пропаже капитана затонувшего у берегов Турции судна

10:51 18.01.2021
 
© РИА НовостиСухогруз "Арвин" в Черном море у берегов Турции. Кадр видео
Сухогруз Арвин в Черном море у берегов Турции. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
АНКАРА, 18 янв - РИА Новости. Капитан затонувшего в Черном море у берегов Турции сухогруза Arvin россиянин Виталий Голенко пропал без вести, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В воскресенье губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что сухогруз Arvin затонул у побережья Турции в районе Инкуму. На борту судна были 12 граждан: двое россиян и 10 граждан Украины. По данным береговой охраны Турции, шестеро моряков спасены, трое погибли, поиск еще троих продолжается. Среди шести спасенных - старший техник судна россиянин Николай Кринов, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Турции.
Спасатели на берегу Черного моря в районе Инкуму, где затонул сухогруз Арвин. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
17 января, 16:28
На борту затонувшего в Турции сухогруза находились двое россиян
"Капитан судна Виталий Голенко, проживающий в Ростове, пока числится среди пропавших без вести", - сказал собеседник агентства.
По словам Кринова, трагедия в Черном море произошла из-за плохих метеоусловий, сообщили ранее в посольстве РФ.
 
Крушение украинского судна в ТурцииЧерное мореТурцияУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28Стало известно, сколько россиян получили премию по итогам прошлого года
07:23В ЕАО установили предельные цены на сахар и растительное масло
07:20В Индии пятнадцать человек погибли под колесами грузовика
07:15В крещенской купели на Сахалине нашли следы нефтепродуктов
07:10Опрос показал, сколько россиян верят в замену ручного труда роботами
07:04Миротворцы помогли более 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
06:44В Бурятии вооруженный мужчина похитил у отца дочь и вернул ее матери
06:41СМИ: сильное землетрясение в Аргентине вызвало панику у жителей
06:36В Комсомольске-на-Амуре пенсионерка обожгла 90% тела из-за электроматраса
06:33Казахстан решил начать вакцинацию "Спутником V" раньше срока
06:30Никарагуа планирует поставки российской вакцины "Спутник V"
06:24Коллекторы рассказали, сколько россияне платят по просроченным долгам
06:20Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости COVID-19 к лету
06:16Мясников назвал главные причины возникновения рака
06:11Врач рассказала, как часто нужно стирать тканевые маски
06:06В Аргентине произошло сильное землетрясение
05:30Обвинение запросило для срочника Шамсутдинова 25 лет лишения свободы
05:15СМИ раскрыло детали прощального видеообращения Трампа
04:42Найденный мертвым глава муниципалитета в Якутии хотел покинуть пост
04:32В Новосибирске при пожаре в гаражном комплексе погибли четыре человека
Лента новостейМолния