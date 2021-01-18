https://ria.ru/20210118/ssha-1593600994.html

Число случаев COVID-19 в США превысило 24 миллиона

Число случаев COVID-19 в США превысило 24 миллиона

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в США в понедельник превысило 24 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T23:17

2021-01-18T23:17

2021-01-18T23:17

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

университет джонса хопкинса

сша

в мире

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в США в понедельник превысило 24 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По состоянию на 22.56 мск, число случаев заражения в Соединенных Штатах составляет 24 018 793, скончались 398 307 пациентов с подтвержденным заболеванием.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире