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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210118/ssha-1593600994.html
Число случаев COVID-19 в США превысило 24 миллиона
Число случаев COVID-19 в США превысило 24 миллиона
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в США в понедельник превысило 24 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T23:17
2021-01-18T23:17
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
сша
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в США в понедельник превысило 24 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По состоянию на 22.56 мск, число случаев заражения в Соединенных Штатах составляет 24 018 793, скончались 398 307 пациентов с подтвержденным заболеванием.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире

Число случаев COVID-19 в США превысило 24 миллиона

23:17 18.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке
Медицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в США в понедельник превысило 24 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По состоянию на 22.56 мск, число случаев заражения в Соединенных Штатах составляет 24 018 793, скончались 398 307 пациентов с подтвержденным заболеванием.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
 
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