Алжир готовится получить 500 тысяч доз вакцины "Спутник V"
03:58 18.01.2021 (обновлено: 04:06 18.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник с вакциной "Спутник V" от коронавируса COVID-19
КАИР, 18 янв — РИА Новости. Алжирские власти ожидают в январе порядка 500 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил официальный представитель комитета по отслеживанию коронавируса Джамаль Фурар.
"Мы начнем вакцинацию населения сразу после получения первой партии вакцины", — заявил Фурар алжирской радиостанции Chaine 2.
Сейчас в стране подготовлены порядка восьми тысяч прививочных пунктов, их число могут увеличить, сообщил чиновник.
Фурар подчеркнул, что выбранные Алжиром препараты "безопасные и эффективные". По его словам, власти планируют вакцинировать до 60-70 процентов населения, чтобы добиться коллективного иммунитета. Детей прививать не будут.
Также власти продолжают переговоры с производителями вакцин в Китае, отметил Фурар.
Алжир 10 декабря 2020 года стал первой африканской страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса "Спутник V". Согласно данным минздрава этого государства, общее число случаев COVID-19 в Алжире превысило 103 тысячи, включая около 70 тысяч случаев выздоровления и 2836 случаев с летальным исходом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19