https://ria.ru/20210118/sputnik-v-1593442234.html

Алжир готовится получить 500 тысяч доз вакцины "Спутник V"

Алжир готовится получить 500 тысяч доз вакцины "Спутник V"

Алжирские власти ожидают в январе порядка 500 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил официальный представитель комитета по... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T03:58

2021-01-18T03:58

2021-01-18T04:06

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

алжир (республика)

китай

в мире

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КАИР, 18 янв — РИА Новости. Алжирские власти ожидают в январе порядка 500 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил официальный представитель комитета по отслеживанию коронавируса Джамаль Фурар.Сейчас в стране подготовлены порядка восьми тысяч прививочных пунктов, их число могут увеличить, сообщил чиновник.Фурар подчеркнул, что выбранные Алжиром препараты "безопасные и эффективные". По его словам, власти планируют вакцинировать до 60-70 процентов населения, чтобы добиться коллективного иммунитета. Детей прививать не будут.Также власти продолжают переговоры с производителями вакцин в Китае, отметил Фурар.Алжир 10 декабря 2020 года стал первой африканской страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса "Спутник V". Согласно данным минздрава этого государства, общее число случаев COVID-19 в Алжире превысило 103 тысячи, включая около 70 тысяч случаев выздоровления и 2836 случаев с летальным исходом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/vaktsinatsiya-1593436428.html

алжир (республика)

китай

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, алжир (республика), китай, в мире