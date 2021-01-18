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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210118/sputnik-v-1593442234.html
Алжир готовится получить 500 тысяч доз вакцины "Спутник V"
Алжир готовится получить 500 тысяч доз вакцины "Спутник V"
Алжирские власти ожидают в январе порядка 500 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил официальный представитель комитета по... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T03:58
2021-01-18T04:06
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
алжир (республика)
китай
в мире
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КАИР, 18 янв — РИА Новости. Алжирские власти ожидают в январе порядка 500 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил официальный представитель комитета по отслеживанию коронавируса Джамаль Фурар.Сейчас в стране подготовлены порядка восьми тысяч прививочных пунктов, их число могут увеличить, сообщил чиновник.Фурар подчеркнул, что выбранные Алжиром препараты "безопасные и эффективные". По его словам, власти планируют вакцинировать до 60-70 процентов населения, чтобы добиться коллективного иммунитета. Детей прививать не будут.Также власти продолжают переговоры с производителями вакцин в Китае, отметил Фурар.Алжир 10 декабря 2020 года стал первой африканской страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса "Спутник V". Согласно данным минздрава этого государства, общее число случаев COVID-19 в Алжире превысило 103 тысячи, включая около 70 тысяч случаев выздоровления и 2836 случаев с летальным исходом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, алжир (республика), китай, в мире

Алжир готовится получить 500 тысяч доз вакцины "Спутник V"

03:58 18.01.2021 (обновлено: 04:06 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник с вакциной "Спутник V" от коронавируса COVID-19
Медработник с вакциной Спутник V от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КАИР, 18 янв — РИА Новости. Алжирские власти ожидают в январе порядка 500 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил официальный представитель комитета по отслеживанию коронавируса Джамаль Фурар.

"Мы начнем вакцинацию населения сразу после получения первой партии вакцины", — заявил Фурар алжирской радиостанции Chaine 2.

Сейчас в стране подготовлены порядка восьми тысяч прививочных пунктов, их число могут увеличить, сообщил чиновник.
Фурар подчеркнул, что выбранные Алжиром препараты "безопасные и эффективные". По его словам, власти планируют вакцинировать до 60-70 процентов населения, чтобы добиться коллективного иммунитета. Детей прививать не будут.
Медработник во время вакцинации от коронавируса COVID-19 вакциной Спутник V - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
00:17Распространение коронавируса
В России начинается массовая вакцинация от коронавируса
Также власти продолжают переговоры с производителями вакцин в Китае, отметил Фурар.
Алжир 10 декабря 2020 года стал первой африканской страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса "Спутник V". Согласно данным минздрава этого государства, общее число случаев COVID-19 в Алжире превысило 103 тысячи, включая около 70 тысяч случаев выздоровления и 2836 случаев с летальным исходом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Алжир (республика)КитайВ мире
 
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