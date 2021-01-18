https://ria.ru/20210118/sputnik-1593530870.html

Мантуров назвал объемы производства "Спутника V"

Мантуров назвал объемы производства "Спутника V"

Россия к настоящему моменту произвела почти 6,5 миллионов доз двух компонентов вакцины от коронавируса "Спутник V", всего в январе будет выпущено более 7... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T15:08

2021-01-18T15:08

2021-01-18T15:20

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия к настоящему моменту произвела почти 6,5 миллионов доз двух компонентов вакцины от коронавируса "Спутник V", всего в январе будет выпущено более 7 миллионов доз, в феврале - 11 миллионов, а в марте - 15 миллионов доз, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Он также затронул вопрос оборудования для производства вакцин в России. Так, были заранее заключены договоренности с зарубежными поставщиками, для оперативного подписания контрактов были привлечены торгпредства РФ за рубежом."Спутник" V была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201225/vaktsina-covid-1590432652.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)