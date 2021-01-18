Мантуров назвал объемы производства "Спутника V"
15:08 18.01.2021 (обновлено: 15:20 18.01.2021)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время брифинга
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия к настоящему моменту произвела почти 6,5 миллионов доз двух компонентов вакцины от коронавируса "Спутник V", всего в январе будет выпущено более 7 миллионов доз, в феврале - 11 миллионов, а в марте - 15 миллионов доз, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Промышленность в целом вышла на темп производства выше ранее заявленных объемов. На сегодняшний день произведено уже почти 6,5 миллионов доз двух компонентов "Спутник V". У нас в январе должно быть произведено не менее 7 миллионов доз, в феврале - 11 миллионов, и на март у нас запланировано 15 миллионов доз", - сказал Мантуров на брифинге в понедельник.
Он также затронул вопрос оборудования для производства вакцин в России. Так, были заранее заключены договоренности с зарубежными поставщиками, для оперативного подписания контрактов были привлечены торгпредства РФ за рубежом.
"Оборудование все уже поставлено, смонтировано. Это также касается и средств, специальных сорбентов, других сопутствующих компонентов для производства. И мы активно занимаемся также импортозамещением в этом направлении, чтобы обеспечить и в будущем - и не только под вакцины - именно те компоненты, которые понадобятся для нашей фарминдустрии", - сообщил глава Минпромторга.
"Спутник" V была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
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