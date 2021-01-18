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Генсек ООН назначил спецпосланника по Ливии
Генсек ООН назначил спецпосланника по Ливии
Генсек ООН Антониу Гутерреш назначил Яна Кубиша спецпосланником по Ливии и главой миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ), говорится в заявлении пресс-службы... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T20:29
2021-01-18T20:41
ян кубиш
антониу гутерреш
ливия
оон
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш назначил Яна Кубиша спецпосланником по Ливии и главой миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ), говорится в заявлении пресс-службы ООН."Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш объявил сегодня о назначении Яна Кубиша из Словакии своим спецпосланником по Ливии и главой миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ)", - информирует организация.Ранее Совбез ООН поддержал выдвижение спецкоординатора ООН по Ливану Яна Кубиша на должность спецпосланника генсека ООН по Ливии.Должность спецпосланника генсека ООН по Ливии остается вакантной с марта 2020 года, когда в отставку ушел спецпредставитель генерального секретаря Гассан Саламе. Именно при нем удалось добиться проведения берлинской конференции, на которой был согласован ряд параметров урегулирования конфликта. Все лето в СБ ООН не могли согласовать кандидатуру преемника Саламе из-за противоречий. В частности, представители Африки полагали, что эту позицию должен занять представитель континента. В итоге в декабре Совбез одобрил кандидатуру Николая Младенова, спецкоординатора ООН по ближневосточному урегулированию. Однако в последний момент Младенов отказался занять эту должность по семейным обстоятельствам и завершил работу в ООН 31 декабря 2020 года.После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие и продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.В середине ноября прошлого года участники форума ливийского политического диалога, который прошел в Тунисе под патронажем миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ), согласовали дорожную карту по объединению органов государственной власти в стране и договорились провести всеобщие выборы в Ливии, которые запланированы на 24 декабря 2021 года.
https://ria.ru/20210103/rossiyane-1591856957.html
https://ria.ru/20201230/liviya-1591529129.html
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ян кубиш, антониу гутерреш, ливия, оон, в мире

Генсек ООН назначил спецпосланника по Ливии

20:29 18.01.2021 (обновлено: 20:41 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЯн Кубиш
Ян Кубиш - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш назначил Яна Кубиша спецпосланником по Ливии и главой миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ), говорится в заявлении пресс-службы ООН.
"Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш объявил сегодня о назначении Яна Кубиша из Словакии своим спецпосланником по Ливии и главой миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ)", - информирует организация.
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3 января, 00:39
Трое освобожденных в Ливии россиян вернулись на родину
Ранее Совбез ООН поддержал выдвижение спецкоординатора ООН по Ливану Яна Кубиша на должность спецпосланника генсека ООН по Ливии.
Должность спецпосланника генсека ООН по Ливии остается вакантной с марта 2020 года, когда в отставку ушел спецпредставитель генерального секретаря Гассан Саламе. Именно при нем удалось добиться проведения берлинской конференции, на которой был согласован ряд параметров урегулирования конфликта. Все лето в СБ ООН не могли согласовать кандидатуру преемника Саламе из-за противоречий. В частности, представители Африки полагали, что эту позицию должен занять представитель континента. В итоге в декабре Совбез одобрил кандидатуру Николая Младенова, спецкоординатора ООН по ближневосточному урегулированию. Однако в последний момент Младенов отказался занять эту должность по семейным обстоятельствам и завершил работу в ООН 31 декабря 2020 года.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 11:14
Россия заинтересована в оказании максимального содействия Ливии
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие и продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.
В середине ноября прошлого года участники форума ливийского политического диалога, который прошел в Тунисе под патронажем миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ), согласовали дорожную карту по объединению органов государственной власти в стране и договорились провести всеобщие выборы в Ливии, которые запланированы на 24 декабря 2021 года.
 
Ян КубишАнтониу ГутеррешЛивияООНВ мире
 
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