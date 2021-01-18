https://ria.ru/20210118/spetsposlannik-1593588360.html

Генсек ООН назначил спецпосланника по Ливии

Генсек ООН назначил спецпосланника по Ливии

Генсек ООН Антониу Гутерреш назначил Яна Кубиша спецпосланником по Ливии и главой миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ), говорится в заявлении пресс-службы... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T20:29

2021-01-18T20:29

2021-01-18T20:41

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш назначил Яна Кубиша спецпосланником по Ливии и главой миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ), говорится в заявлении пресс-службы ООН."Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш объявил сегодня о назначении Яна Кубиша из Словакии своим спецпосланником по Ливии и главой миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ)", - информирует организация.Ранее Совбез ООН поддержал выдвижение спецкоординатора ООН по Ливану Яна Кубиша на должность спецпосланника генсека ООН по Ливии.Должность спецпосланника генсека ООН по Ливии остается вакантной с марта 2020 года, когда в отставку ушел спецпредставитель генерального секретаря Гассан Саламе. Именно при нем удалось добиться проведения берлинской конференции, на которой был согласован ряд параметров урегулирования конфликта. Все лето в СБ ООН не могли согласовать кандидатуру преемника Саламе из-за противоречий. В частности, представители Африки полагали, что эту позицию должен занять представитель континента. В итоге в декабре Совбез одобрил кандидатуру Николая Младенова, спецкоординатора ООН по ближневосточному урегулированию. Однако в последний момент Младенов отказался занять эту должность по семейным обстоятельствам и завершил работу в ООН 31 декабря 2020 года.После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие и продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.В середине ноября прошлого года участники форума ливийского политического диалога, который прошел в Тунисе под патронажем миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ), согласовали дорожную карту по объединению органов государственной власти в стране и договорились провести всеобщие выборы в Ливии, которые запланированы на 24 декабря 2021 года.

https://ria.ru/20210103/rossiyane-1591856957.html

https://ria.ru/20201230/liviya-1591529129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ян кубиш, антониу гутерреш, ливия, оон, в мире