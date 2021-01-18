https://ria.ru/20210118/spbpu-1593246617.html

Генетическая "флешка": ученые улучшили систему редактирования генома

Генетическая "флешка": ученые улучшили систему редактирования генома

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) совместно с коллегами из Бельгии усовершенствовали технологию редактирования... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T09:00

2021-01-18T09:00

2021-01-18T10:13

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

санкт-петербургский политехнический университет петра великого

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) совместно с коллегами из Бельгии усовершенствовали технологию редактирования генома. Они научились доставлять к органам и тканям генетический материал разного размера и структуры, чтобы устранять дефекты ДНК и лечить пациентов. Результаты исследования представлены в научной статье в журнале Particle & Particle Systems Characterization.Международная научная группа с участием сотрудников СПбПУ разработала полимерный носитель, обладающий рядом уникальных свойств. В "универсальные контейнеры" его структуры можно загружать генетический материал разного размера и структуры: от малых интерферирующих РНК до больших матричных РНК. Ученые продемонстрировали эффективность такой доставки на стволовых клетках человека.Сейчас большая часть вакцин, в том числе от COVID-19, сделана на основе мРНК, отметил Александр Тимин, заведующий Лабораторией микрокапсулирования и управляемой доставки биологически активных соединений СПбПУ.Капсулы с генетическим материалом могут доставляться путем системного введения или локально непосредственно в очаг опухоли, при онкологических заболеваниях, сообщил директор научного центра "RASA-Политех" СПбПУ Игорь Радченко."Научно-исследовательский институт детской онкологии, гематологии и трансплантологии (НИИ ДОГиТ) имени Р. М. Горбачевой предоставил для экспериментов мезанхимальные стволовые клетки пациентов — клетки, из которых строятся различные органы и ткани. На них мы исследовали эффективность доставки генетического материала в полимерных капсулах. В дальнейшем мы планируем провести эксперименты на лабораторных животных с онкологическими заболеваниями, чтобы выяснить, как будет себя вести генетический материал, доставленный в опухоль", — рассказал он. По его словам, НИИ ДОГиТ имени Р. М. Горбачевой очень заинтересован в скорейшем внедрении этих разработок для получения конкретных решений и создания медицинских протоколов, которые будут внедрены в медицинскую практику.Проект реализуется в рамках гранта РНФ под руководством профессора Глеба Сухорукова.

https://ria.ru/20201022/nobelevka-1580781340.html

https://ria.ru/20200713/1574156507.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, санкт-петербургский политехнический университет петра великого