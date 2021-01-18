https://ria.ru/20210118/sotsseti-1593565087.html

Facebook и Instagram откроют представительства в Турции

Facebook и Instagram откроют представительства в Турции

Facebook и Instagram откроют представительства в Турции в соответствии с новым законом республики о регулировании соцсетей, сообщил замглавы турецкого... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T17:53

2021-01-18T17:53

2021-01-18T17:53

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АНКАРА, 18 янв - РИА Новости. Facebook и Instagram откроют представительства в Турции в соответствии с новым законом республики о регулировании соцсетей, сообщил замглавы турецкого министерства транспорта и инфраструктуры Омер Фатих Сайян.В ноябре соцсети Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope и TikTok были оштрафованы турецкими властями на 10 миллионов турецких лир (около 1,2 миллиона долларов) за то, что они не представили в срок информацию о своих представителях в стране.В июле парламент Турции принял законопроект о регулировании социальных сетей, согласно которому крупные соцсети с числом пользователей более 1 миллиона обязаны иметь представительство в Турции, глава которого должен быть ее гражданином.Сообщения, которые турецкие власти сочтут оскорбительными и клеветническими, должны будут удалены без решения суда в течении 48 часов. При неисполнении требований по удалению контента и назначению представителей соцсетей будут назначаться крупные штрафы, также предусмотрены значительные сокращения трафика. Законопроект требует, чтобы компании хранили все данные своих турецких клиентов на территории Турции.

https://ria.ru/20210111/konfidentsialnost-1592566423.html

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