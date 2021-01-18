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Facebook и Instagram откроют представительства в Турции
Facebook и Instagram откроют представительства в Турции
Facebook и Instagram откроют представительства в Турции в соответствии с новым законом республики о регулировании соцсетей, сообщил замглавы турецкого... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T17:53
2021-01-18T17:53
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АНКАРА, 18 янв - РИА Новости. Facebook и Instagram откроют представительства в Турции в соответствии с новым законом республики о регулировании соцсетей, сообщил замглавы турецкого министерства транспорта и инфраструктуры Омер Фатих Сайян.В ноябре соцсети Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope и TikTok были оштрафованы турецкими властями на 10 миллионов турецких лир (около 1,2 миллиона долларов) за то, что они не представили в срок информацию о своих представителях в стране.В июле парламент Турции принял законопроект о регулировании социальных сетей, согласно которому крупные соцсети с числом пользователей более 1 миллиона обязаны иметь представительство в Турции, глава которого должен быть ее гражданином.Сообщения, которые турецкие власти сочтут оскорбительными и клеветническими, должны будут удалены без решения суда в течении 48 часов. При неисполнении требований по удалению контента и назначению представителей соцсетей будут назначаться крупные штрафы, также предусмотрены значительные сокращения трафика. Законопроект требует, чтобы компании хранили все данные своих турецких клиентов на территории Турции.
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facebook, instagram, inc., турция, технологии, в мире

Facebook и Instagram откроют представительства в Турции

17:53 18.01.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки мессенджеров на экране смартфона
Иконки мессенджеров на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
АНКАРА, 18 янв - РИА Новости. Facebook и Instagram откроют представительства в Турции в соответствии с новым законом республики о регулировании соцсетей, сообщил замглавы турецкого министерства транспорта и инфраструктуры Омер Фатих Сайян.

"За день до введения запрета на рекламу хочу сообщить нашим гражданам хорошие новости. Facebook и Instagram сообщили, что откроют представительства в нашей стране в соответствии с законом 7253 (о регулировании соцсетей), который вступил в силу с 1 октября 2020 года", - говорится в заявлении Сайяна.

В ноябре соцсети Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope и TikTok были оштрафованы турецкими властями на 10 миллионов турецких лир (около 1,2 миллиона долларов) за то, что они не представили в срок информацию о своих представителях в стране.
В июле парламент Турции принял законопроект о регулировании социальных сетей, согласно которому крупные соцсети с числом пользователей более 1 миллиона обязаны иметь представительство в Турции, глава которого должен быть ее гражданином.
Сообщения, которые турецкие власти сочтут оскорбительными и клеветническими, должны будут удалены без решения суда в течении 48 часов. При неисполнении требований по удалению контента и назначению представителей соцсетей будут назначаться крупные штрафы, также предусмотрены значительные сокращения трафика. Законопроект требует, чтобы компании хранили все данные своих турецких клиентов на территории Турции.
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