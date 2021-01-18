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https://ria.ru/20210118/sklon-1593557896.html
Склон, на который сошла лавина в Домбае, был закрыт из-за непогоды
Склон, на который сошла лавина в Домбае, был закрыт из-за непогоды
Склон, на который сошла лавина в Домбае в Карачаево-Черкесии, был закрыт из-за непогоды, жертвы не найдены, сообщил РИА Новости один из участников поиска. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T17:10
2021-01-18T17:16
туризм
сход лавины на домбае
карачаево-черкесская республика (кчр)
домбай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 18 янв - РИА Новости. Склон, на который сошла лавина в Домбае в Карачаево-Черкесии, был закрыт из-за непогоды, жертвы не найдены, сообщил РИА Новости один из участников поиска.Ранее в МЧС сообщили, что лавина сошла в понедельник на курорте Домбай, под толщей снега могли оказаться от 4 до 12 человек. Другой участник поисковых работ ранее сообщил, что спасены шесть человек, еще одного ищут."Лавина сошла небольшая, чуть-чуть повредила здания, прокаты, жертв пока не находим и, по-моему, их не будет вообще. Пурга была, метель, люди не катались на этом склоне, он закрыт был", - сказал собеседник агентства.
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сход лавины на домбае, карачаево-черкесская республика (кчр), домбай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

Склон, на который сошла лавина в Домбае, был закрыт из-за непогоды

17:10 18.01.2021 (обновлено: 17:16 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Прусенко / Перейти в фотобанкМесто схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитар
Место схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитар - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Григорий Прусенко
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ПЯТИГОРСК, 18 янв - РИА Новости. Склон, на который сошла лавина в Домбае в Карачаево-Черкесии, был закрыт из-за непогоды, жертвы не найдены, сообщил РИА Новости один из участников поиска.
Ранее в МЧС сообщили, что лавина сошла в понедельник на курорте Домбай, под толщей снега могли оказаться от 4 до 12 человек. Другой участник поисковых работ ранее сообщил, что спасены шесть человек, еще одного ищут.
"Лавина сошла небольшая, чуть-чуть повредила здания, прокаты, жертв пока не находим и, по-моему, их не будет вообще. Пурга была, метель, люди не катались на этом склоне, он закрыт был", - сказал собеседник агентства.
Cход лавины на Домбае: под завалами ищут людей - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 15:51
Появилось видео с места схода лавины на Домбае
 
ТуризмСход лавины на ДомбаеКарачаево-Черкесская республика (КЧР)ДомбайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
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