https://ria.ru/20210118/sklon-1593557896.html
Склон, на который сошла лавина в Домбае, был закрыт из-за непогоды
Склон, на который сошла лавина в Домбае, был закрыт из-за непогоды
Склон, на который сошла лавина в Домбае в Карачаево-Черкесии, был закрыт из-за непогоды, жертвы не найдены, сообщил РИА Новости один из участников поиска. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T17:10
2021-01-18T17:10
2021-01-18T17:16
туризм
сход лавины на домбае
карачаево-черкесская республика (кчр)
домбай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 18 янв - РИА Новости. Склон, на который сошла лавина в Домбае в Карачаево-Черкесии, был закрыт из-за непогоды, жертвы не найдены, сообщил РИА Новости один из участников поиска.Ранее в МЧС сообщили, что лавина сошла в понедельник на курорте Домбай, под толщей снега могли оказаться от 4 до 12 человек. Другой участник поисковых работ ранее сообщил, что спасены шесть человек, еще одного ищут."Лавина сошла небольшая, чуть-чуть повредила здания, прокаты, жертв пока не находим и, по-моему, их не будет вообще. Пурга была, метель, люди не катались на этом склоне, он закрыт был", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210118/video-1593540236.html
домбай
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сход лавины на домбае, карачаево-черкесская республика (кчр), домбай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия