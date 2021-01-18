https://ria.ru/20210118/sklon-1593557896.html

Склон, на который сошла лавина в Домбае, был закрыт из-за непогоды

Склон, на который сошла лавина в Домбае, был закрыт из-за непогоды

Склон, на который сошла лавина в Домбае в Карачаево-Черкесии, был закрыт из-за непогоды, жертвы не найдены, сообщил РИА Новости один из участников поиска. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T17:10

2021-01-18T17:10

2021-01-18T17:16

туризм

сход лавины на домбае

карачаево-черкесская республика (кчр)

домбай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 18 янв - РИА Новости. Склон, на который сошла лавина в Домбае в Карачаево-Черкесии, был закрыт из-за непогоды, жертвы не найдены, сообщил РИА Новости один из участников поиска.Ранее в МЧС сообщили, что лавина сошла в понедельник на курорте Домбай, под толщей снега могли оказаться от 4 до 12 человек. Другой участник поисковых работ ранее сообщил, что спасены шесть человек, еще одного ищут."Лавина сошла небольшая, чуть-чуть повредила здания, прокаты, жертв пока не находим и, по-моему, их не будет вообще. Пурга была, метель, люди не катались на этом склоне, он закрыт был", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210118/video-1593540236.html

домбай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сход лавины на домбае, карачаево-черкесская республика (кчр), домбай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия