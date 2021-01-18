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Война в Сирии
https://ria.ru/20210118/siriya-1593504586.html
Лавров рассказал о взаимодействии с США в Сирии
Лавров рассказал о взаимодействии с США в Сирии
РФ не будет вступать в боестолкновения с США в Сирии, но жестко требует от американской стороны не применять силу против объектов, принадлежащих властям САР,... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T13:34
2021-01-18T13:40
война в сирии
россия
сергей лавров
сирия
сша
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. РФ не будет вступать в боестолкновения с США в Сирии, но жестко требует от американской стороны не применять силу против объектов, принадлежащих властям САР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас есть контакты с США по линии военных, не потому, что мы признаем легитимность их присутствия там (в Сирии - ред.), а просто потому, что они должны действовать в определенных рамках. Мы не можем их оттуда выгонять, мы не будем с ними вступать в боестолкновения, разумеется, но раз уж они там, то мы с ними имеем диалог по так называемому деконфликтингу, в ходе которого добиваемся соблюдения определенных правил. И, в том числе, жестко говорим о недопустимости применения силы против объектов, которые являются объектами сирийского государства", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2020 года.
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россия, сергей лавров, сирия, сша, в мире

Лавров рассказал о взаимодействии с США в Сирии

13:34 18.01.2021 (обновлено: 13:40 18.01.2021)
 
© AP Photo / Baderkhan AhmadРоссийские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. РФ не будет вступать в боестолкновения с США в Сирии, но жестко требует от американской стороны не применять силу против объектов, принадлежащих властям САР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас есть контакты с США по линии военных, не потому, что мы признаем легитимность их присутствия там (в Сирии - ред.), а просто потому, что они должны действовать в определенных рамках. Мы не можем их оттуда выгонять, мы не будем с ними вступать в боестолкновения, разумеется, но раз уж они там, то мы с ними имеем диалог по так называемому деконфликтингу, в ходе которого добиваемся соблюдения определенных правил. И, в том числе, жестко говорим о недопустимости применения силы против объектов, которые являются объектами сирийского государства", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2020 года.
Флаг РФ в Сирии - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
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