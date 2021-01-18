https://ria.ru/20210118/simptom-1593436279.html

Симптом коронавируса проявился и у здоровых людей

Симптом коронавируса проявился и у здоровых людей

Проблемы со сном из-за коронавируса наблюдаются как у заболевших, так и у здоровых россиян, рассказал в интервью радио Sputnik врач-сомнолог, заведующий... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T02:11

2021-01-18T02:11

2021-01-18T02:11

распространение коронавируса

россия

михаил полуэктов

здоровье

первый мгму имени сеченова

общество

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Проблемы со сном из-за коронавируса наблюдаются как у заболевших, так и у здоровых россиян, рассказал в интервью радио Sputnik врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна МГМУ им. И.М. Сеченова Михаил Полуэктов.Нарушение сна – это довольно частое явление, которое затронуло более трети заболевших COVID-19. Причем с течением болезни характер этих нарушений меняется, отметил Полуэктов. В первые дни люди или теряют сон, или он резко ухудшается, а потом, когда болезнь развивается, наоборот, начинают спать больше обычного. При этом избежавшие заражения коронавирусом тоже стали спать хуже, констатировал врач. Он связал это с переменами в привычной среде обитания: из-за самоизоляции люди стали меньше двигаться, при этом на них психологически давит груз тревожных новостей. "Такое повышенное ожидание чего-то неприятного является врагом сна. Было показано, что примерно 30 процентов людей, которые не болели коронавирусом, получили нарушение сна", – заключил Полуэктов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210117/oslozhneniya-1593380297.html

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россия, михаил полуэктов, здоровье, первый мгму имени сеченова, общество