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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210118/simptom-1593436279.html
Симптом коронавируса проявился и у здоровых людей
Симптом коронавируса проявился и у здоровых людей
Проблемы со сном из-за коронавируса наблюдаются как у заболевших, так и у здоровых россиян, рассказал в интервью радио Sputnik врач-сомнолог, заведующий... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T02:11
2021-01-18T02:11
распространение коронавируса
россия
михаил полуэктов
здоровье
первый мгму имени сеченова
общество
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Проблемы со сном из-за коронавируса наблюдаются как у заболевших, так и у здоровых россиян, рассказал в интервью радио Sputnik врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна МГМУ им. И.М. Сеченова Михаил Полуэктов.Нарушение сна – это довольно частое явление, которое затронуло более трети заболевших COVID-19. Причем с течением болезни характер этих нарушений меняется, отметил Полуэктов. В первые дни люди или теряют сон, или он резко ухудшается, а потом, когда болезнь развивается, наоборот, начинают спать больше обычного. При этом избежавшие заражения коронавирусом тоже стали спать хуже, констатировал врач. Он связал это с переменами в привычной среде обитания: из-за самоизоляции люди стали меньше двигаться, при этом на них психологически давит груз тревожных новостей. "Такое повышенное ожидание чего-то неприятного является врагом сна. Было показано, что примерно 30 процентов людей, которые не болели коронавирусом, получили нарушение сна", – заключил Полуэктов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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россия, михаил полуэктов, здоровье, первый мгму имени сеченова, общество

Симптом коронавируса проявился и у здоровых людей

02:11 18.01.2021
 
© Fotolia / BillionPhotos.comДевушка, страдающая бессонницей
Девушка, страдающая бессонницей - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Fotolia / BillionPhotos.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Проблемы со сном из-за коронавируса наблюдаются как у заболевших, так и у здоровых россиян, рассказал в интервью радио Sputnik врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна МГМУ им. И.М. Сеченова Михаил Полуэктов.
Нарушение сна – это довольно частое явление, которое затронуло более трети заболевших COVID-19. Причем с течением болезни характер этих нарушений меняется, отметил Полуэктов. В первые дни люди или теряют сон, или он резко ухудшается, а потом, когда болезнь развивается, наоборот, начинают спать больше обычного.
"Когда посчитали статистику, то оказалось, что люди, зараженные коронавирусной инфекцией, где-то в 37 процентах случаев испытывали такие проблемы со сном", – сказал врач-сомнолог.
При этом избежавшие заражения коронавирусом тоже стали спать хуже, констатировал врач. Он связал это с переменами в привычной среде обитания: из-за самоизоляции люди стали меньше двигаться, при этом на них психологически давит груз тревожных новостей.
"Такое повышенное ожидание чего-то неприятного является врагом сна. Было показано, что примерно 30 процентов людей, которые не болели коронавирусом, получили нарушение сна", – заключил Полуэктов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаРоссияМихаил ПолуэктовЗдоровьеПервый МГМУ имени СеченоваОбщество
 
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