https://ria.ru/20210118/shtamm-1593534050.html

Новый штамм коронавируса выявили у никогда не бывших в Британии японцев

Новый штамм коронавируса выявили у никогда не бывших в Британии японцев

Первые случаи заражения так называемым "британским" штаммом коронавируса были выявлены в Японии у людей, никогда не бывших в Великобритании, заявили... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T15:23

2021-01-18T15:23

2021-01-18T15:29

распространение коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сидзуока (префектура)

великобритания

япония

в мире

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ТОКИО, 18 янв – РИА Новости. Первые случаи заражения так называемым "британским" штаммом коронавируса были выявлены в Японии у людей, никогда не бывших в Великобритании, заявили представители японского министерства здравоохранения.Трансляция пресс-конференции ведется телеканалом NHK.Случаи заражения были подтверждены в префектуре Сидзуока у трех человек в возрасте от 20 до 70 лет.Никто из инфицированных никогда не был в Великобритании, однако специалистам пока не удалось установить, имел ли кто-то из заразившихся контакты с кем-то, кто мог недавно путешествовать в Великобританию.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/mutatsiya-1593476681.html

сидзуока (префектура)

великобритания

япония

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2021

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