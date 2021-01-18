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Новый штамм коронавируса выявили у никогда не бывших в Британии японцев
Новый штамм коронавируса выявили у никогда не бывших в Британии японцев
Первые случаи заражения так называемым "британским" штаммом коронавируса были выявлены в Японии у людей, никогда не бывших в Великобритании, заявили... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T15:23
2021-01-18T15:23
2021-01-18T15:29
распространение коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сидзуока (префектура)
великобритания
япония
в мире
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ТОКИО, 18 янв – РИА Новости. Первые случаи заражения так называемым "британским" штаммом коронавируса были выявлены в Японии у людей, никогда не бывших в Великобритании, заявили представители японского министерства здравоохранения.Трансляция пресс-конференции ведется телеканалом NHK.Случаи заражения были подтверждены в префектуре Сидзуока у трех человек в возрасте от 20 до 70 лет.Никто из инфицированных никогда не был в Великобритании, однако специалистам пока не удалось установить, имел ли кто-то из заразившихся контакты с кем-то, кто мог недавно путешествовать в Великобританию.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сидзуока (префектура), великобритания, япония, в мире
ТОКИО, 18 янв – РИА Новости. Первые случаи заражения так называемым "британским" штаммом коронавируса были выявлены в Японии у людей, никогда не бывших в Великобритании, заявили представители японского министерства здравоохранения.
Трансляция пресс-конференции ведется телеканалом NHK.
Случаи заражения были подтверждены в префектуре Сидзуока у трех человек в возрасте от 20 до 70 лет.
Никто из инфицированных никогда не был в Великобритании, однако специалистам пока не удалось установить, имел ли кто-то из заразившихся контакты с кем-то, кто мог недавно путешествовать в Великобританию.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.