Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210118/shtamm-1593534050.html
Новый штамм коронавируса выявили у никогда не бывших в Британии японцев
Новый штамм коронавируса выявили у никогда не бывших в Британии японцев
Первые случаи заражения так называемым "британским" штаммом коронавируса были выявлены в Японии у людей, никогда не бывших в Великобритании, заявили... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T15:23
2021-01-18T15:29
распространение коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сидзуока (префектура)
великобритания
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592493061_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_b872f5c8cdc369a7464a03bd8697b8db.jpg
ТОКИО, 18 янв – РИА Новости. Первые случаи заражения так называемым "британским" штаммом коронавируса были выявлены в Японии у людей, никогда не бывших в Великобритании, заявили представители японского министерства здравоохранения.Трансляция пресс-конференции ведется телеканалом NHK.Случаи заражения были подтверждены в префектуре Сидзуока у трех человек в возрасте от 20 до 70 лет.Никто из инфицированных никогда не был в Великобритании, однако специалистам пока не удалось установить, имел ли кто-то из заразившихся контакты с кем-то, кто мог недавно путешествовать в Великобританию.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210118/mutatsiya-1593476681.html
сидзуока (префектура)
великобритания
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592493061_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_ddedead5187c74926a754f39b69aa637.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сидзуока (префектура), великобритания, япония, в мире

Новый штамм коронавируса выявили у никогда не бывших в Британии японцев

15:23 18.01.2021 (обновлено: 15:29 18.01.2021)
 
© REUTERS / Issei KatoПризыв к социальному дистанцированию в столице Японии после того, как было объявлено чрезвычайное положение
Призыв к социальному дистанцированию в столице Японии после того, как было объявлено чрезвычайное положение - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© REUTERS / Issei Kato
Читать ria.ru в
ТОКИО, 18 янв – РИА Новости. Первые случаи заражения так называемым "британским" штаммом коронавируса были выявлены в Японии у людей, никогда не бывших в Великобритании, заявили представители японского министерства здравоохранения.
Трансляция пресс-конференции ведется телеканалом NHK.
Случаи заражения были подтверждены в префектуре Сидзуока у трех человек в возрасте от 20 до 70 лет.
Никто из инфицированных никогда не был в Великобритании, однако специалистам пока не удалось установить, имел ли кто-то из заразившихся контакты с кем-то, кто мог недавно путешествовать в Великобританию.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 11:37Распространение коронавируса
В Германии выявили новую мутацию коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сидзуока (префектура)ВеликобританияЯпонияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23В ЕАО установили предельные цены на сахар и растительное масло
07:20В Индии пятнадцать человек погибли под колесами грузовика
07:15В крещенской купели на Сахалине нашли следы нефтепродуктов
07:10Опрос показал, сколько россиян верят в замену ручного труда роботами
07:04Миротворцы помогли более 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
06:44В Бурятии вооруженный мужчина похитил у отца дочь и вернул ее матери
06:41СМИ: сильное землетрясение в Аргентине вызвало панику у жителей
06:36В Комсомольске-на-Амуре пенсионерка обожгла 90% тела из-за электроматраса
06:33Казахстан решил начать вакцинацию "Спутником V" раньше срока
06:30Никарагуа планирует поставки российской вакцины "Спутник V"
06:24Коллекторы рассказали, сколько россияне платят по просроченным долгам
06:20Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости COVID-19 к лету
06:16Мясников назвал главные причины возникновения рака
06:11Врач рассказала, как часто нужно стирать тканевые маски
06:06В Аргентине произошло сильное землетрясение
05:30Обвинение запросило для срочника Шамсутдинова 25 лет лишения свободы
05:15СМИ раскрыло детали прощального видеообращения Трампа
04:42Найденный мертвым глава муниципалитета в Якутии хотел покинуть пост
04:32В Новосибирске при пожаре в гаражном комплексе погибли четыре человека
04:14Биолог призвала продолжать вакцинацию, несмотря на побочные эффекты
Лента новостейМолния