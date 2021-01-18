https://ria.ru/20210118/sertifikat-1593593320.html
На портале госуслуг выдали около 34 тысяч сертификатов о вакцинации
На портале госуслуг выдали около 34 тысяч сертификатов о вакцинации
Около 34 тысяч сертификатов о прохождении вакцинации от COVID-19 выдано с 31 декабря 2020 года через единый портал госуслуг, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T21:26
2021-01-18T21:26
2021-01-18T22:50
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
дмитрий чернышенко
здоровье - общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Около 34 тысяч сертификатов о прохождении вакцинации от COVID-19 выдано с 31 декабря 2020 года через единый портал госуслуг, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого передала его пресс-служба.Чернышенко отметил, что сертификат в электронном виде гражданин может получить в личном кабинете на портале после второго этапа вакцинации.Ранее в понедельник Чернышенко говорил, что электронный сертификат вакцинировавшегося может быть оформлен по завершении второго этапа вакцинации с согласия пользователя. Этот сертификат гражданин сможет предъявить в виде QR-кода в мобильном приложении госуслуг.Массовая вакцинация населения России от коронавирусной инфекции началась в понедельник. На портале госуслуг и в мобильном приложении "Госуслуги" в тестовом режиме запущена запись на вакцинацию. Чтобы записаться на вакцинацию, на стартовой странице портала необходимо выбрать услугу "Запись на прием к врачу", либо просто кликнуть по баннеру и сразу попасть на форму данного сервиса.С 31 января 2021 года станет доступна отдельная специализированная форма записи на вакцинацию, для упрощения выбора медорганизации и повышения удобства пользователя, в том числе, при записи на второй этап вакцинации. После прохождения вакцинации гражданину будет предложено вести дневник самонаблюдения на портале госуслуг или в мобильном приложении. Напоминания об этом придут автоматически в установленные дни.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201225/vaktsina-covid-1590432652.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий чернышенко, здоровье - общество
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Около 34 тысяч сертификатов о прохождении вакцинации от COVID-19 выдано с 31 декабря 2020 года через единый портал госуслуг, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
, слова которого передала его пресс-служба.
Чернышенко отметил, что сертификат в электронном виде гражданин может получить в личном кабинете на портале после второго этапа вакцинации.
"Президентом поставлена задача сделать процесс взаимодействия граждан и власти максимально понятным и комфортным. Мы развиваем портал госуслуг, чтобы человеку, не выходя из дома, можно было решать как можно больше вопросов. Например, сертификат о прохождении вакцинации при необходимости удобно предъявить в виде QR-кода в мобильном приложении. Быстро и никаких бумажных документов, которые нужно носить с собой", - сказал вице-премьер.
Ранее в понедельник Чернышенко говорил, что электронный сертификат вакцинировавшегося может быть оформлен по завершении второго этапа вакцинации с согласия пользователя. Этот сертификат гражданин сможет предъявить в виде QR-кода в мобильном приложении госуслуг.
Массовая вакцинация населения России от коронавирусной инфекции началась в понедельник. На портале госуслуг и в мобильном приложении "Госуслуги" в тестовом режиме запущена запись на вакцинацию. Чтобы записаться на вакцинацию, на стартовой странице портала необходимо выбрать услугу "Запись на прием к врачу", либо просто кликнуть по баннеру и сразу попасть на форму данного сервиса.
С 31 января 2021 года станет доступна отдельная специализированная форма записи на вакцинацию, для упрощения выбора медорганизации и повышения удобства пользователя, в том числе, при записи на второй этап вакцинации. После прохождения вакцинации гражданину будет предложено вести дневник самонаблюдения на портале госуслуг или в мобильном приложении. Напоминания об этом придут автоматически в установленные дни.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.