https://ria.ru/20210118/sertifikat-1593593320.html

На портале госуслуг выдали около 34 тысяч сертификатов о вакцинации

На портале госуслуг выдали около 34 тысяч сертификатов о вакцинации

Около 34 тысяч сертификатов о прохождении вакцинации от COVID-19 выдано с 31 декабря 2020 года через единый портал госуслуг, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T21:26

2021-01-18T21:26

2021-01-18T22:50

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

дмитрий чернышенко

здоровье - общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Около 34 тысяч сертификатов о прохождении вакцинации от COVID-19 выдано с 31 декабря 2020 года через единый портал госуслуг, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого передала его пресс-служба.Чернышенко отметил, что сертификат в электронном виде гражданин может получить в личном кабинете на портале после второго этапа вакцинации.Ранее в понедельник Чернышенко говорил, что электронный сертификат вакцинировавшегося может быть оформлен по завершении второго этапа вакцинации с согласия пользователя. Этот сертификат гражданин сможет предъявить в виде QR-кода в мобильном приложении госуслуг.Массовая вакцинация населения России от коронавирусной инфекции началась в понедельник. На портале госуслуг и в мобильном приложении "Госуслуги" в тестовом режиме запущена запись на вакцинацию. Чтобы записаться на вакцинацию, на стартовой странице портала необходимо выбрать услугу "Запись на прием к врачу", либо просто кликнуть по баннеру и сразу попасть на форму данного сервиса.С 31 января 2021 года станет доступна отдельная специализированная форма записи на вакцинацию, для упрощения выбора медорганизации и повышения удобства пользователя, в том числе, при записи на второй этап вакцинации. После прохождения вакцинации гражданину будет предложено вести дневник самонаблюдения на портале госуслуг или в мобильном приложении. Напоминания об этом придут автоматически в установленные дни.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201225/vaktsina-covid-1590432652.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий чернышенко, здоровье - общество