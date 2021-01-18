https://ria.ru/20210118/samolet-1593545628.html

Самолет МС-21 выкатился за пределы ВПП в Жуковском

Самолет МС-21 выкатился за пределы ВПП в Жуковском

Самолет МС-21 выкатился за пределы ВПП в подмосковном аэропорту "Жуковский" в ходе испытаний, пострадавших нет, причины инцидента выясняются, сообщил РИА... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T16:13

2021-01-18T16:13

2021-01-18T16:39

мс-21

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

жуковский

происшествия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Самолет МС-21 выкатился за пределы ВПП в подмосковном аэропорту "Жуковский" в ходе испытаний, пострадавших нет, причины инцидента выясняются, сообщил РИА Новости представитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).Представитель "Жуковского" отметил, что "речь идёт о происшествии в рамках испытательной работы", на работу аэропорта оно не повлияло."К деятельности аэропорта событие отношения не имеет и не влияет на его работу - изменений в расписании не планируется", - сказал он РИА Новости.Источник, близкий к ОАК, сообщил агентству, что инцидент произошел в сложных метеоусловиях.МС-21 - ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Первый полет совершил в 2017 году. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "Аэрофлот".

https://ria.ru/20201225/samolet-1590920736.html

жуковский

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мс-21, объединенная авиастроительная корпорация (оак), жуковский, происшествия