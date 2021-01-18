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Самолет МС-21 выкатился за пределы ВПП в Жуковском
Самолет МС-21 выкатился за пределы ВПП в Жуковском
Самолет МС-21 выкатился за пределы ВПП в подмосковном аэропорту "Жуковский" в ходе испытаний, пострадавших нет, причины инцидента выясняются, сообщил РИА... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T16:13
2021-01-18T16:39
мс-21
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
жуковский
происшествия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Самолет МС-21 выкатился за пределы ВПП в подмосковном аэропорту "Жуковский" в ходе испытаний, пострадавших нет, причины инцидента выясняются, сообщил РИА Новости представитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).Представитель "Жуковского" отметил, что "речь идёт о происшествии в рамках испытательной работы", на работу аэропорта оно не повлияло."К деятельности аэропорта событие отношения не имеет и не влияет на его работу - изменений в расписании не планируется", - сказал он РИА Новости.Источник, близкий к ОАК, сообщил агентству, что инцидент произошел в сложных метеоусловиях.МС-21 - ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Первый полет совершил в 2017 году. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "Аэрофлот".
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мс-21, объединенная авиастроительная корпорация (оак), жуковский, происшествия

Самолет МС-21 выкатился за пределы ВПП в Жуковском

16:13 18.01.2021 (обновлено: 16:39 18.01.2021)
 
© Фото : Объединенная авиастроительная корпорацияПервый самолет МС-21-310 с двигателями ПД-14
Первый самолет МС-21-310 с двигателями ПД-14 - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Фото : Объединенная авиастроительная корпорация
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Самолет МС-21 выкатился за пределы ВПП в подмосковном аэропорту "Жуковский" в ходе испытаний, пострадавших нет, причины инцидента выясняются, сообщил РИА Новости представитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
"В ходе испытаний на прерванный полет с применением экстренного торможения и имитацией отказа одного двигателя МС-21-300 выкатился за пределы ВПП. Экипаж не пострадал. Видимых повреждений не обнаружено. Отказа систем не зафиксировано. Причины инцидента выясняются", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о выкатывании самолета в "Жуковском".
Представитель "Жуковского" отметил, что "речь идёт о происшествии в рамках испытательной работы", на работу аэропорта оно не повлияло.
"К деятельности аэропорта событие отношения не имеет и не влияет на его работу - изменений в расписании не планируется", - сказал он РИА Новости.
Источник, близкий к ОАК, сообщил агентству, что инцидент произошел в сложных метеоусловиях.
МС-21 - ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Первый полет совершил в 2017 году. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "Аэрофлот".
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МС-21Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)ЖуковскийПроисшествия
 
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