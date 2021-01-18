https://ria.ru/20210118/samolet-1593444250.html
Названа причина аварийной посадки самолета во Владивостоке
Названа причина аварийной посадки самолета во Владивостоке
К решению об аварийной посадке самолета авиакомпании "Аврора" в аэропорту Владивостока привела снявшаяся с обода шасси шина, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T05:57
2021-01-18T05:57
2021-01-18T06:12
"аврора"
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв — РИА Новости. К решению об аварийной посадке самолета авиакомпании "Аврора" в аэропорту Владивостока привела снявшаяся с обода шасси шина, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.Ранее в аэропорту заявили, что у выполнявшего учебно-тренировочный полет самолета малой авиации DHC-6 произошло разрушение части шасси. Как уточняется, пострадавших нет.По его словам, механических повреждений нет, посадка не была аварийной."Просто снялось колесо с обода. Судно уже отбуксировали с ВПП. Поставят новое колесо, будут дальше летать", — заключил собеседник.Он добавил, что на борту было лишь два члена экипажа, причем, повторил представитель авиакомпании, никто не пострадал.
https://ria.ru/20210113/samolet-1592888199.html
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"аврора", владивосток, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 18 янв — РИА Новости.
К решению об аварийной посадке самолета авиакомпании "Аврора
" в аэропорту Владивостока
привела снявшаяся с обода шасси шина, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.
Ранее в аэропорту заявили, что у выполнявшего учебно-тренировочный полет самолета малой авиации DHC-6 произошло разрушение части шасси. Как уточняется, пострадавших нет.
"Экипаж проводил учебно-тренированный полет, пассажиров не было. Совершили запланированную посадку. Во время выбега воздушного судна по ВПП произошло разрушение пневматика стойки шасси. То есть шина снялась с обода колеса", — сказал собеседник агентства.
По его словам, механических повреждений нет, посадка не была аварийной.
"Просто снялось колесо с обода. Судно уже отбуксировали с ВПП. Поставят новое колесо, будут дальше летать", — заключил собеседник.
Он добавил, что на борту было лишь два члена экипажа, причем, повторил представитель авиакомпании, никто не пострадал.