https://ria.ru/20210118/samolet-1593444250.html

Названа причина аварийной посадки самолета во Владивостоке

Названа причина аварийной посадки самолета во Владивостоке

К решению об аварийной посадке самолета авиакомпании "Аврора" в аэропорту Владивостока привела снявшаяся с обода шасси шина, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T05:57

2021-01-18T05:57

2021-01-18T06:12

"аврора"

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв — РИА Новости. К решению об аварийной посадке самолета авиакомпании "Аврора" в аэропорту Владивостока привела снявшаяся с обода шасси шина, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.Ранее в аэропорту заявили, что у выполнявшего учебно-тренировочный полет самолета малой авиации DHC-6 произошло разрушение части шасси. Как уточняется, пострадавших нет.По его словам, механических повреждений нет, посадка не была аварийной."Просто снялось колесо с обода. Судно уже отбуксировали с ВПП. Поставят новое колесо, будут дальше летать", — заключил собеседник.Он добавил, что на борту было лишь два члена экипажа, причем, повторил представитель авиакомпании, никто не пострадал.

https://ria.ru/20210113/samolet-1592888199.html

владивосток

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2021

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"аврора", владивосток, происшествия