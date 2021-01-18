https://ria.ru/20210118/sammit-1593475958.html

Лавров рассказал, когда состоится саммит "пятерки" Совбеза ООН

Лавров рассказал, когда состоится саммит "пятерки" Совбеза ООН

Россия исходит из того, что саммит лидеров "пятерки" стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН пройдет, как только позволит ситуация с распространением... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:34

2021-01-18T11:34

2021-01-18T11:34

сергей лавров

владимир путин

москва

оон

в мире

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия исходит из того, что саммит лидеров "пятерки" стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН пройдет, как только позволит ситуация с распространением коронавируса, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров."Как проявление стремления к такому диалогу, вы знаете о нашей инициативе - инициативе президента (России Владимира) Путина провести саммит пяти государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН. Все остальные лидеры членов "пятерки" позитивно отреагировали на такое предложение", - сказал Лавров на пресс-конференции.Он добавил, что, "к сожалению, пандемия не позволила" провести такого рода встречу. В Москве при этом уверены, что мероприятие требует от лидеров очного участия, подчеркнул глава российского МИД."Рассчитываем, что, как только эпидемиологическая ситуация позволит, такая встреча в верхах состоится", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20200922/sammit-1577622502.html

москва

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сергей лавров, владимир путин, москва, оон, в мире