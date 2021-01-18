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Лавров рассказал, когда состоится саммит "пятерки" Совбеза ООН
Лавров рассказал, когда состоится саммит "пятерки" Совбеза ООН
Россия исходит из того, что саммит лидеров "пятерки" стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН пройдет, как только позволит ситуация с распространением... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T11:34
2021-01-18T11:34
сергей лавров
владимир путин
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия исходит из того, что саммит лидеров "пятерки" стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН пройдет, как только позволит ситуация с распространением коронавируса, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров."Как проявление стремления к такому диалогу, вы знаете о нашей инициативе - инициативе президента (России Владимира) Путина провести саммит пяти государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН. Все остальные лидеры членов "пятерки" позитивно отреагировали на такое предложение", - сказал Лавров на пресс-конференции.Он добавил, что, "к сожалению, пандемия не позволила" провести такого рода встречу. В Москве при этом уверены, что мероприятие требует от лидеров очного участия, подчеркнул глава российского МИД."Рассчитываем, что, как только эпидемиологическая ситуация позволит, такая встреча в верхах состоится", - добавил Лавров.
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сергей лавров, владимир путин, москва, оон, в мире

Лавров рассказал, когда состоится саммит "пятерки" Совбеза ООН

11:34 18.01.2021
 
© Фото : МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Фото : МИД РФ
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия исходит из того, что саммит лидеров "пятерки" стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН пройдет, как только позволит ситуация с распространением коронавируса, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров.
"Как проявление стремления к такому диалогу, вы знаете о нашей инициативе - инициативе президента (России Владимира) Путина провести саммит пяти государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН. Все остальные лидеры членов "пятерки" позитивно отреагировали на такое предложение", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Он добавил, что, "к сожалению, пандемия не позволила" провести такого рода встречу. В Москве при этом уверены, что мероприятие требует от лидеров очного участия, подчеркнул глава российского МИД.
"Рассчитываем, что, как только эпидемиологическая ситуация позволит, такая встреча в верхах состоится", - добавил Лавров.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября 2020, 19:21
Путин напомнил об идее провести саммит постоянных членов Совбеза ООН
 
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