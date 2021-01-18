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Похороны убитой в Рязани журналистки пройдут во вторник
Похороны убитой в Рязани журналистки пройдут во вторник
Родные убитой в Рязани журналистки Жанны Шепляковой похоронят ее завтра в Тверской области, рассказала РИА Новости председатель регионального отделения Союза... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T12:37
2021-01-18T12:37
2021-01-18T12:37
лайф
тверская область
рязань
происшествия
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РЯЗАНЬ, 18 янв - РИА Новости. Родные убитой в Рязани журналистки Жанны Шепляковой похоронят ее завтра в Тверской области, рассказала РИА Новости председатель регионального отделения Союза журналистов России Галина Зайцева.По ее словам, в Рязани в понедельник прошла церемония прощания, участие в ней приняли близкие, друзья и коллеги журналистки.Тело главреда новостного портала "Рязань. Лайф" Жанны Шепляковой с множественными колото-резаными ранами было найдено 15 января в квартире, где она проживала. Возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором подозревают мужа погибшей. Следователи полагают, что мотивом могла стать семейная ссора. По данным регионального СУСК, после убийства мужчина забрал детей и выехал в другую область. Супруг Шепляковой был задержан, детей временно передали на попечение родственников.
https://ria.ru/20201223/budaragin-1590592241.html
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лайф, тверская область, рязань, происшествия