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Похороны убитой в Рязани журналистки пройдут во вторник
Похороны убитой в Рязани журналистки пройдут во вторник
Родные убитой в Рязани журналистки Жанны Шепляковой похоронят ее завтра в Тверской области, рассказала РИА Новости председатель регионального отделения Союза... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T12:37
2021-01-18T12:37
лайф
тверская область
рязань
происшествия
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РЯЗАНЬ, 18 янв - РИА Новости. Родные убитой в Рязани журналистки Жанны Шепляковой похоронят ее завтра в Тверской области, рассказала РИА Новости председатель регионального отделения Союза журналистов России Галина Зайцева.По ее словам, в Рязани в понедельник прошла церемония прощания, участие в ней приняли близкие, друзья и коллеги журналистки.Тело главреда новостного портала "Рязань. Лайф" Жанны Шепляковой с множественными колото-резаными ранами было найдено 15 января в квартире, где она проживала. Возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором подозревают мужа погибшей. Следователи полагают, что мотивом могла стать семейная ссора. По данным регионального СУСК, после убийства мужчина забрал детей и выехал в другую область. Супруг Шепляковой был задержан, детей временно передали на попечение родственников.
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лайф, тверская область, рязань, происшествия

Похороны убитой в Рязани журналистки пройдут во вторник

12:37 18.01.2021
 
© Фото : Жанна Шеплякова/ВКонтактеГлавред "Рязань.Лайф" Жанна Шеплякова
Главред Рязань.Лайф Жанна Шеплякова - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Фото : Жанна Шеплякова/ВКонтакте
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 18 янв - РИА Новости. Родные убитой в Рязани журналистки Жанны Шепляковой похоронят ее завтра в Тверской области, рассказала РИА Новости председатель регионального отделения Союза журналистов России Галина Зайцева.
"Приехала машина из Твери. Похороны будут в городе, откуда она родом. Похоронят завтра", - сказала Зайцева.
Журналист газеты Вечерняя Москва Михаил Бударагин - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря 2020, 16:14
"Вечерняя Москва" сообщила о смерти журналиста Бударагина
По ее словам, в Рязани в понедельник прошла церемония прощания, участие в ней приняли близкие, друзья и коллеги журналистки.
Тело главреда новостного портала "Рязань. Лайф" Жанны Шепляковой с множественными колото-резаными ранами было найдено 15 января в квартире, где она проживала. Возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором подозревают мужа погибшей. Следователи полагают, что мотивом могла стать семейная ссора. По данным регионального СУСК, после убийства мужчина забрал детей и выехал в другую область. Супруг Шепляковой был задержан, детей временно передали на попечение родственников.
 
ЛайфТверская областьРязаньПроисшествия
 
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