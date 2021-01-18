Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210118/rostov-1593546168.html
В Ростовской области женщина утопила новорожденного внука в ведре
В Ростовской области женщина утопила новорожденного внука в ведре
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Сальского района Ростовской области, которая, по их версии, утопила новорожденного ребенка своей... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T16:14
2021-01-18T16:16
сальский район
ростовская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1107f3c1be2c1e24d801f66735f938c5.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Сальского района Ростовской области, которая, по их версии, утопила новорожденного ребенка своей дочери в ведре, а потом захоронила его во дворе, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.По версии следствия, 4 января текущего года 47-летняя женщина сама приняла роды у своей 23-летней дочери. "После этого она опустила новорожденного мальчика в ведро с водой, а когда он перестал подавать признаки жизни, завернула в полимерные пакеты и захоронила на заднем дворе своего дома", - сказал представитель ведомства.Он уточнил, что в правоохранительные органы обратилась родственница женщины, которой стало известно о произошедшем. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Женщина свою вину признала полностью. В настоящее время она заключена под стражу.Ход расследования дела находится на контроле региональной прокуратуры.
https://ria.ru/20210118/rebenok-1593450451.html
сальский район
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6381e0abc63d5f874343df88552f14be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сальский район, ростовская область, происшествия

В Ростовской области женщина утопила новорожденного внука в ведре

16:14 18.01.2021 (обновлено: 16:16 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Сальского района Ростовской области, которая, по их версии, утопила новорожденного ребенка своей дочери в ведре, а потом захоронила его во дворе, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
По версии следствия, 4 января текущего года 47-летняя женщина сама приняла роды у своей 23-летней дочери. "После этого она опустила новорожденного мальчика в ведро с водой, а когда он перестал подавать признаки жизни, завернула в полимерные пакеты и захоронила на заднем дворе своего дома", - сказал представитель ведомства.
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 08:45
Алтайский губернатор поручил проверить больницу, в которой умер ребенок
Он уточнил, что в правоохранительные органы обратилась родственница женщины, которой стало известно о произошедшем. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Женщина свою вину признала полностью. В настоящее время она заключена под стражу.
Ход расследования дела находится на контроле региональной прокуратуры.
 
Сальский районРостовская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23В ЕАО установили предельные цены на сахар и растительное масло
07:20В Индии пятнадцать человек погибли под колесами грузовика
07:15В крещенской купели на Сахалине нашли следы нефтепродуктов
07:10Опрос показал, сколько россиян верят в замену ручного труда роботами
07:04Миротворцы помогли более 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
06:44В Бурятии вооруженный мужчина похитил у отца дочь и вернул ее матери
06:41СМИ: сильное землетрясение в Аргентине вызвало панику у жителей
06:36В Комсомольске-на-Амуре пенсионерка обожгла 90% тела из-за электроматраса
06:33Казахстан решил начать вакцинацию "Спутником V" раньше срока
06:30Никарагуа планирует поставки российской вакцины "Спутник V"
06:24Коллекторы рассказали, сколько россияне платят по просроченным долгам
06:20Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости COVID-19 к лету
06:16Мясников назвал главные причины возникновения рака
06:11Врач рассказала, как часто нужно стирать тканевые маски
06:06В Аргентине произошло сильное землетрясение
05:30Обвинение запросило для срочника Шамсутдинова 25 лет лишения свободы
05:15СМИ раскрыло детали прощального видеообращения Трампа
04:42Найденный мертвым глава муниципалитета в Якутии хотел покинуть пост
04:32В Новосибирске при пожаре в гаражном комплексе погибли четыре человека
04:14Биолог призвала продолжать вакцинацию, несмотря на побочные эффекты
Лента новостейМолния