https://ria.ru/20210118/rostov-1593546168.html

В Ростовской области женщина утопила новорожденного внука в ведре

В Ростовской области женщина утопила новорожденного внука в ведре

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Сальского района Ростовской области, которая, по их версии, утопила новорожденного ребенка своей... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T16:14

2021-01-18T16:14

2021-01-18T16:16

сальский район

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Сальского района Ростовской области, которая, по их версии, утопила новорожденного ребенка своей дочери в ведре, а потом захоронила его во дворе, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.По версии следствия, 4 января текущего года 47-летняя женщина сама приняла роды у своей 23-летней дочери. "После этого она опустила новорожденного мальчика в ведро с водой, а когда он перестал подавать признаки жизни, завернула в полимерные пакеты и захоронила на заднем дворе своего дома", - сказал представитель ведомства.Он уточнил, что в правоохранительные органы обратилась родственница женщины, которой стало известно о произошедшем. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Женщина свою вину признала полностью. В настоящее время она заключена под стражу.Ход расследования дела находится на контроле региональной прокуратуры.

https://ria.ru/20210118/rebenok-1593450451.html

сальский район

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сальский район, ростовская область, происшествия