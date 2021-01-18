https://ria.ru/20210118/rostov-1593546168.html
В Ростовской области женщина утопила новорожденного внука в ведре
В Ростовской области женщина утопила новорожденного внука в ведре
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Сальского района Ростовской области, которая, по их версии, утопила новорожденного ребенка своей... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T16:14
2021-01-18T16:14
2021-01-18T16:16
сальский район
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Сальского района Ростовской области, которая, по их версии, утопила новорожденного ребенка своей дочери в ведре, а потом захоронила его во дворе, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.По версии следствия, 4 января текущего года 47-летняя женщина сама приняла роды у своей 23-летней дочери. "После этого она опустила новорожденного мальчика в ведро с водой, а когда он перестал подавать признаки жизни, завернула в полимерные пакеты и захоронила на заднем дворе своего дома", - сказал представитель ведомства.Он уточнил, что в правоохранительные органы обратилась родственница женщины, которой стало известно о произошедшем. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Женщина свою вину признала полностью. В настоящее время она заключена под стражу.Ход расследования дела находится на контроле региональной прокуратуры.
https://ria.ru/20210118/rebenok-1593450451.html
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сальский район, ростовская область, происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 янв – РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Сальского района Ростовской области
, которая, по их версии, утопила новорожденного ребенка своей дочери в ведре, а потом захоронила его во дворе, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
По версии следствия, 4 января текущего года 47-летняя женщина сама приняла роды у своей 23-летней дочери. "После этого она опустила новорожденного мальчика в ведро с водой, а когда он перестал подавать признаки жизни, завернула в полимерные пакеты и захоронила на заднем дворе своего дома", - сказал представитель ведомства.
Он уточнил, что в правоохранительные органы обратилась родственница женщины, которой стало известно о произошедшем. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Женщина свою вину признала полностью. В настоящее время она заключена под стражу.
Ход расследования дела находится на контроле региональной прокуратуры.