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Свердловский губернатор продлил самоизоляцию для групп риска по COVID-19
Свердловский губернатор продлил самоизоляцию для групп риска по COVID-19
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил коронавирусную самоизоляцию для групп риска до 1 февраля, сообщает в понедельник оперативный штаб... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T12:42
2021-01-18T12:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
евгений куйвашев
свердловская область
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил коронавирусную самоизоляцию для групп риска до 1 февраля, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.За последние сутки в регионе выявлено 390 новых случаев COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 65 592. За сутки зарегистрировано 17 случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 1821, уточняет штаб.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, евгений куйвашев, свердловская область, общество

Свердловский губернатор продлил самоизоляцию для групп риска по COVID-19

12:42 18.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил коронавирусную самоизоляцию для групп риска до 1 февраля, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Губернатор Евгений Куйвашев 18 января подписал указ №7-УГ, которым продлил режим самоизоляции до 1 февраля. Оставаться дома, как и прежде, рекомендуется свердловчанам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания. Документ вступит в силу 19 января", - говорится в сообщении.
Медицинские работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 12:12Распространение коронавируса
В Саратовской области продлили самоизоляцию для работников старше 65 лет
За последние сутки в регионе выявлено 390 новых случаев COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 65 592. За сутки зарегистрировано 17 случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 1821, уточняет штаб.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЕвгений КуйвашевСвердловская областьОбщество
 
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