https://ria.ru/20210118/risk-1593492553.html

Свердловский губернатор продлил самоизоляцию для групп риска по COVID-19

Свердловский губернатор продлил самоизоляцию для групп риска по COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил коронавирусную самоизоляцию для групп риска до 1 февраля, сообщает в понедельник оперативный штаб... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T12:42

2021-01-18T12:42

2021-01-18T12:42

распространение коронавируса

коронавирус в россии

евгений куйвашев

свердловская область

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил коронавирусную самоизоляцию для групп риска до 1 февраля, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.За последние сутки в регионе выявлено 390 новых случаев COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 65 592. За сутки зарегистрировано 17 случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 1821, уточняет штаб.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/izolyatsiya-1593485292.html

свердловская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, евгений куйвашев, свердловская область, общество