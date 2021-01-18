https://ria.ru/20210118/rebenok-1593450451.html

Алтайский губернатор поручил проверить больницу, в которой умер ребенок

Алтайский губернатор поручил проверить больницу, в которой умер ребенок

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главе регионального минздрава Дмитрию Попову провести всестороннюю проверку Советской районной больницы после... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T08:45

2021-01-18T08:45

2021-01-18T08:45

виктор томенко

алтайский край

происшествия

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БАРНАУЛ, 18 янв - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главе регионального минздрава Дмитрию Попову провести всестороннюю проверку Советской районной больницы после гибели в учреждении годовалого ребенка, сообщают в региональном правительстве."Виктор Томенко на аппаратном совещании сегодня поручил министру здравоохранения (региона - ред.) Дмитрию Попову организовать и провести комплексную проверку Советской ЦРБ и привлечь к этому районные власти. Необходимость проверки вызвана случаем гибели ребенка в реанимации", - говорится в сообщении.Ранее СУСК России по региону возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности при исполнении профессиональных обязанностей после гибели девочки. По данным следствия, 11 января в селе Советское ребенок опрокинул на себя стакан с кипятком, вследствие чего получил термические ожоги и был госпитализирован в Советскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи девочка скончалась в реанимации. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка стало повреждение легкого при установке катетера в подключичную вену. После огласки произошедшего в соцсетях региональный минздрав выразил соболезнования родным девочки и обещал разобраться в ситуации и наказать виновных.

https://ria.ru/20200318/1568745978.html

алтайский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор томенко, алтайский край, происшествия