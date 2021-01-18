Алтайский губернатор поручил проверить больницу, в которой умер ребенок
БАРНАУЛ, 18 янв - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главе регионального минздрава Дмитрию Попову провести всестороннюю проверку Советской районной больницы после гибели в учреждении годовалого ребенка, сообщают в региональном правительстве.
"Виктор Томенко на аппаратном совещании сегодня поручил министру здравоохранения (региона - ред.) Дмитрию Попову организовать и провести комплексную проверку Советской ЦРБ и привлечь к этому районные власти. Необходимость проверки вызвана случаем гибели ребенка в реанимации", - говорится в сообщении.
18 марта 2020, 08:00"У каждого из нас — свое кладбище". Виноваты ли врачи в смерти людей
Ранее СУСК России по региону возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности при исполнении профессиональных обязанностей после гибели девочки. По данным следствия, 11 января в селе Советское ребенок опрокинул на себя стакан с кипятком, вследствие чего получил термические ожоги и был госпитализирован в Советскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи девочка скончалась в реанимации. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка стало повреждение легкого при установке катетера в подключичную вену. После огласки произошедшего в соцсетях региональный минздрав выразил соболезнования родным девочки и обещал разобраться в ситуации и наказать виновных.