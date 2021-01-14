https://ria.ru/20210114/rebenok-1592974863.html

В Алтайском крае завели дело после смерти годовалого ребенка в больнице

В Алтайском крае завели дело после смерти годовалого ребенка в больнице

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности при исполнении профессиональных обязанностей после гибели годовалой девочки в больнице... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T10:28

2021-01-14T10:28

2021-01-14T10:28

россия

следственный комитет россии (ск рф)

алтайский край

происшествия

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БАРНАУЛ, 14 янв - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности при исполнении профессиональных обязанностей после гибели годовалой девочки в больнице Советского района Алтайского края, сообщила старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Людмила Рязанцева."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)... В настоящее время следствием проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств смерти малолетней. Следователями будет дана принципиальная оценка действиям медицинского персонала районной больницы", - уточняет Рязанцева.По данным следствия, 11 января 2020 года в селе Советское годовалая девочка опрокинула на себя стакан с кипятком, вследствие чего получила термические ожоги и была госпитализирована в Советскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи она скончалась в реанимационном отделении больницы."По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка явилось повреждение левого легкого при катетеризации подключичной вены", - говорится в сообщении следственного управления.Ранее в соцсетях мама девочки рассказала, что они приехали из Якутии в алтайское село Советское погостить у родственников. Девочка пролила на себя кипяток, в больнице ей поставили под ключицу катетер для капельницы. Через пару часов ребенок скончался. Алтайский минздрав выразил соболезнования близким девочки. Также в министерстве начали проверку и обещали наказать виновных.

https://radiosputnik.ria.ru/20201128/proisshestvie-1586762431.html

https://ria.ru/20200619/1573162597.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, происшествия