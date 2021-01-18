https://ria.ru/20210118/rasstrel-1593502532.html

Источник: бизнесмен расстрелял из "травмата" мужчину в московском кафе

Источник: бизнесмен расстрелял из "травмата" мужчину в московском кафе

Бизнесмен расстрелял из травматического оружия мужчину в столичном кафе, причинив тому тяжкий вред здоровью, после чего скрылся, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T13:21

2021-01-18T13:21

2021-01-18T13:21

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Бизнесмен расстрелял из травматического оружия мужчину в столичном кафе, причинив тому тяжкий вред здоровью, после чего скрылся, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Как уточнил источник, пострадавший получил огнестрельное ранение головы и грудной клетки, черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и другие травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. Нападавший с места преступления скрылся."На следующий день стрелок был задержан, в субботу, 16 января, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" (111 УК РФ)", - добавил источник.Он также добавил, что, предположительно, мужчина стрелял из травматического пистолета, злоумышленник - бизнесмен, проживающий в Москве, является руководителем краснодарской фирмы ЗОАР, специализирующейся на продаже текстильных изделий, рассказал собеседник агентства.В столичной полиции подтвердили информацию о стрельбе из травматического оружия в помещении кафе на Ленинградском проспекте в Москве, во время которой злоумышленник "находясь в помещении указанного кафе, из хулиганских побуждений произвел не менее трех выстрелов из травматического оружия" в другого мужчину."Возбуждено уголовное дело по п.п. "д, з" части 2 статьи 111 УК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД по Москве.

https://ria.ru/20210113/strelba-1592910298.html

https://ria.ru/20201215/vystrel-1589331084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия