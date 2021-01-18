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https://ria.ru/20210118/puteshestviya-1593568516.html
Эксперты рассказали, как путешествуют бизнес-туристы
Эксперты рассказали, как путешествуют бизнес-туристы
В 2020 году бизнес-туристы тратили меньше денег на перелеты и проживание, причем оплачивать поездки стали ближе к дате отправления, сообщает OneTwoTrip for... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T18:29
2021-01-18T18:29
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В 2020 году бизнес-туристы тратили меньше денег на перелеты и проживание, причем оплачивать поездки стали ближе к дате отправления, сообщает OneTwoTrip for Business.Специалисты сервиса проанализировали данные бронирований компаний и выяснили, что средняя стоимость авиабилета в одну сторону за год снизилась на пять процентов, до девяти тысяч рублей. Количество деловых перелетов по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 17 процентов. При этом 82 процента проездных документов приобретались не ранее, чем за неделю до поездки.Список популярных направлений у командировочных почти не изменился. Первое место традиционно занимает столица: в Москву было куплено 27 процентов всех авиабилетов. Они за год подешевели на десять процентов и стоят в среднем 5,8 тысячи рублей.В Санкт-Петербург пользователи отправлялись чуть реже, даже несмотря на падение цены перелетов на 14 процентов, до 6,1 тысячи рублей. Третья строка в списке — у Екатеринбурга, билеты в который подешевели на восемь процентов, до 7,6 тысячи рублей. В десятку вошли Новосибирск, Краснодар Казань, Сочи, Ростов-на-Дону, Симферополь и Самара.
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туризм, новости - туризм, москва, новосибирск, краснодар, екатеринбург, ростов-на-дону, санкт-петербург

Эксперты рассказали, как путешествуют бизнес-туристы

18:29 18.01.2021
 
© Fotolia / peshkovaМужчина наблюдает за взлетающим самолетом
Мужчина наблюдает за взлетающим самолетом - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Fotolia / peshkova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В 2020 году бизнес-туристы тратили меньше денег на перелеты и проживание, причем оплачивать поездки стали ближе к дате отправления, сообщает OneTwoTrip for Business.
Специалисты сервиса проанализировали данные бронирований компаний и выяснили, что средняя стоимость авиабилета в одну сторону за год снизилась на пять процентов, до девяти тысяч рублей. Количество деловых перелетов по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 17 процентов. При этом 82 процента проездных документов приобретались не ранее, чем за неделю до поездки.
Список популярных направлений у командировочных почти не изменился. Первое место традиционно занимает столица: в Москву было куплено 27 процентов всех авиабилетов. Они за год подешевели на десять процентов и стоят в среднем 5,8 тысячи рублей.
В Санкт-Петербург пользователи отправлялись чуть реже, даже несмотря на падение цены перелетов на 14 процентов, до 6,1 тысячи рублей. Третья строка в списке — у Екатеринбурга, билеты в который подешевели на восемь процентов, до 7,6 тысячи рублей. В десятку вошли Новосибирск, Краснодар Казань, Сочи, Ростов-на-Дону, Симферополь и Самара.
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