https://ria.ru/20210118/puteshestviya-1593568516.html

Эксперты рассказали, как путешествуют бизнес-туристы

Эксперты рассказали, как путешествуют бизнес-туристы

В 2020 году бизнес-туристы тратили меньше денег на перелеты и проживание, причем оплачивать поездки стали ближе к дате отправления, сообщает OneTwoTrip for... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T18:29

2021-01-18T18:29

2021-01-18T18:29

туризм

туризм

новости - туризм

москва

новосибирск

краснодар

екатеринбург

ростов-на-дону

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/99631/20/996312017_0:133:2000:1258_1920x0_80_0_0_cebbfcbe357b124ed48f6a67dae0a8f7.jpg

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В 2020 году бизнес-туристы тратили меньше денег на перелеты и проживание, причем оплачивать поездки стали ближе к дате отправления, сообщает OneTwoTrip for Business.Специалисты сервиса проанализировали данные бронирований компаний и выяснили, что средняя стоимость авиабилета в одну сторону за год снизилась на пять процентов, до девяти тысяч рублей. Количество деловых перелетов по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 17 процентов. При этом 82 процента проездных документов приобретались не ранее, чем за неделю до поездки.Список популярных направлений у командировочных почти не изменился. Первое место традиционно занимает столица: в Москву было куплено 27 процентов всех авиабилетов. Они за год подешевели на десять процентов и стоят в среднем 5,8 тысячи рублей.В Санкт-Петербург пользователи отправлялись чуть реже, даже несмотря на падение цены перелетов на 14 процентов, до 6,1 тысячи рублей. Третья строка в списке — у Екатеринбурга, билеты в который подешевели на восемь процентов, до 7,6 тысячи рублей. В десятку вошли Новосибирск, Краснодар Казань, Сочи, Ростов-на-Дону, Симферополь и Самара.

https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html

москва

новосибирск

краснодар

екатеринбург

ростов-на-дону

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, москва, новосибирск, краснодар, екатеринбург, ростов-на-дону, санкт-петербург