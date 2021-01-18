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Пушков предсказал план Байдена по борьбе с Россией при помощи Украины
Пушков предсказал план Байдена по борьбе с Россией при помощи Украины
Сенатор Алексей Пушков в интервью изданию "Украина.ру" спрогнозировал, что Джо Байден в рамках внешнеполитического курса на посту президента США будет в большей РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T01:29
2021-01-18T01:29
черное море
россия
азовское море
алексей пушков
владимир зеленский
джо байден
вашингтон (город)
сша
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в интервью изданию "Украина.ру" спрогнозировал, что Джо Байден в рамках внешнеполитического курса на посту президента США будет в большей степени "использовать" Украину против России.По его мнению, Вашингтон не будет дистанцироваться от Украины, которая может стать одним из основных направлений антироссийской деятельности администрации Байдена.Сенатор признался, что не удивится, если администрация Байдена будет готовить появление американской военной базы на украинской территории. Собеседник напомнил, что ранее президент Владимир Зеленский высказывался о строительстве на Украине двух военных баз на Черном и Азовском море.Пушков также высказал предположение, что Вашингтон может перейти к предоставлению Киеву не только оборонительного, но и наступательного оружия.
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черное море, россия, азовское море, алексей пушков, владимир зеленский, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Пушков предсказал план Байдена по борьбе с Россией при помощи Украины

01:29 18.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧлен комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в интервью изданию "Украина.ру" спрогнозировал, что Джо Байден в рамках внешнеполитического курса на посту президента США будет в большей степени "использовать" Украину против России.
По его мнению, Вашингтон не будет дистанцироваться от Украины, которая может стать одним из основных направлений антироссийской деятельности администрации Байдена.
"Скорее он (Джо Байден. — Прим. ред.), напротив, задействует Украину как один из козырей Соединенных Штатов против России. В частности, будет активизировано военное взаимодействие между США и Украиной, то есть будет усилена поддержка со стороны США украинских вооруженных сил", — предположил Пушков.
Сенатор признался, что не удивится, если администрация Байдена будет готовить появление американской военной базы на украинской территории. Собеседник напомнил, что ранее президент Владимир Зеленский высказывался о строительстве на Украине двух военных баз на Черном и Азовском море.
"Если учесть, что у украинцев денег на строительство военных баз нет, как и ни на что другое, то полагаю, что финансироваться это будет из-за рубежа. Соединенные Штаты — явный кандидат на то, чтобы финансировать строительство одной из таких баз, которая затем превратится в их базу", — допустил он.
Пушков также высказал предположение, что Вашингтон может перейти к предоставлению Киеву не только оборонительного, но и наступательного оружия.
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Черное мореРоссияАзовское мореАлексей ПушковВладимир ЗеленскийДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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