Пушков предсказал план Байдена по борьбе с Россией при помощи Украины
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧлен комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в интервью изданию "Украина.ру" спрогнозировал, что Джо Байден в рамках внешнеполитического курса на посту президента США будет в большей степени "использовать" Украину против России.
По его мнению, Вашингтон не будет дистанцироваться от Украины, которая может стать одним из основных направлений антироссийской деятельности администрации Байдена.
"Скорее он (Джо Байден. — Прим. ред.), напротив, задействует Украину как один из козырей Соединенных Штатов против России. В частности, будет активизировано военное взаимодействие между США и Украиной, то есть будет усилена поддержка со стороны США украинских вооруженных сил", — предположил Пушков.
Сенатор признался, что не удивится, если администрация Байдена будет готовить появление американской военной базы на украинской территории. Собеседник напомнил, что ранее президент Владимир Зеленский высказывался о строительстве на Украине двух военных баз на Черном и Азовском море.
"Если учесть, что у украинцев денег на строительство военных баз нет, как и ни на что другое, то полагаю, что финансироваться это будет из-за рубежа. Соединенные Штаты — явный кандидат на то, чтобы финансировать строительство одной из таких баз, которая затем превратится в их базу", — допустил он.
Пушков также высказал предположение, что Вашингтон может перейти к предоставлению Киеву не только оборонительного, но и наступательного оружия.
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