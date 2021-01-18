https://ria.ru/20210118/pushkov-1593438190.html

Пушков предсказал план Байдена по борьбе с Россией при помощи Украины

Пушков предсказал план Байдена по борьбе с Россией при помощи Украины

Сенатор Алексей Пушков в интервью изданию "Украина.ру" спрогнозировал, что Джо Байден в рамках внешнеполитического курса на посту президента США будет в большей РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T01:29

2021-01-18T01:29

2021-01-18T01:29

черное море

россия

азовское море

алексей пушков

владимир зеленский

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в интервью изданию "Украина.ру" спрогнозировал, что Джо Байден в рамках внешнеполитического курса на посту президента США будет в большей степени "использовать" Украину против России.По его мнению, Вашингтон не будет дистанцироваться от Украины, которая может стать одним из основных направлений антироссийской деятельности администрации Байдена.Сенатор признался, что не удивится, если администрация Байдена будет готовить появление американской военной базы на украинской территории. Собеседник напомнил, что ранее президент Владимир Зеленский высказывался о строительстве на Украине двух военных баз на Черном и Азовском море.Пушков также высказал предположение, что Вашингтон может перейти к предоставлению Киеву не только оборонительного, но и наступательного оружия.

https://ria.ru/20201231/rok-n-roll-1591685180.html

черное море

россия

азовское море

вашингтон (город)

сша

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черное море, россия, азовское море, алексей пушков, владимир зеленский, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире