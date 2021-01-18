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В Саратове выбросившую дочерей из окна мать отправили в психбольницу
В Саратове выбросившую дочерей из окна мать отправили в психбольницу
Волжский районный суд Саратова избрал местной жительнице, выбросившей из окна квартиры на четвертом этаже двух маленьких дочерей, меру пресечения в виде... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T10:06
2021-01-18T10:06
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 18 янв - РИА Новости. Волжский районный суд Саратова избрал местной жительнице, выбросившей из окна квартиры на четвертом этаже двух маленьких дочерей, меру пресечения в виде содержания в психиатрическом стационаре до 16 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Ранее в прокуратуре РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, 39-летняя жительница Саратова днем 17 октября выбросила двух дочек пяти и восьми лет из окна квартиры на четвертом этаже многоэтажного дома по Ново-Астраханскому шоссе, после чего ножом ранила себя в грудь, всех троих госпитализировали. СК возбудил в отношении матери дело о покушении на убийство двух малолетних, ее арестовали.В пресс-службе суда пояснили, что женщину по решению суда перевели из СИЗО в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь, 29 декабря.Ранее источник РИА Новости в силовых структурах региона сообщил, что экспертиза признала, что жительница Саратова в момент совершения преступления находилась в состоянии невменяемости. По данным прокуратуры, семья не состояла на профилактическом учете и характеризовалась положительно. Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя отмечала, что родители девочек развелись за год до инцидента. Источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что мать детей не состояла на учете у психиатра.Обеих девочек выписали из больницы, они живут с папой. Загородняя уточняла РИА Новости, что в суде находится дело о лишении матери родительских прав.
https://ria.ru/20210114/sud-1592974225.html
https://ria.ru/20201118/ubiystvo-1585230768.html
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саратов, происшествия

В Саратове выбросившую дочерей из окна мать отправили в психбольницу

10:06 18.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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САРАТОВ, 18 янв - РИА Новости. Волжский районный суд Саратова избрал местной жительнице, выбросившей из окна квартиры на четвертом этаже двух маленьких дочерей, меру пресечения в виде содержания в психиатрическом стационаре до 16 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее в прокуратуре РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, 39-летняя жительница Саратова днем 17 октября выбросила двух дочек пяти и восьми лет из окна квартиры на четвертом этаже многоэтажного дома по Ново-Астраханскому шоссе, после чего ножом ранила себя в грудь, всех троих госпитализировали. СК возбудил в отношении матери дело о покушении на убийство двух малолетних, ее арестовали.
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В пресс-службе суда пояснили, что женщину по решению суда перевели из СИЗО в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь, 29 декабря.
"Постановлением судьи Виктора Кучко продлен срок содержания в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, по 16 марта", - сказала собеседница агентства.
Ранее источник РИА Новости в силовых структурах региона сообщил, что экспертиза признала, что жительница Саратова в момент совершения преступления находилась в состоянии невменяемости. По данным прокуратуры, семья не состояла на профилактическом учете и характеризовалась положительно. Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя отмечала, что родители девочек развелись за год до инцидента. Источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что мать детей не состояла на учете у психиатра.
Обеих девочек выписали из больницы, они живут с папой. Загородняя уточняла РИА Новости, что в суде находится дело о лишении матери родительских прав.
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