https://ria.ru/20210118/proverka-1593532620.html

В Новосибирске проверят информацию о насилии над детьми в доме-интернате

В Новосибирске проверят информацию о насилии над детьми в доме-интернате

Следователи СК в Новосибирской области начали проверку информации о якобы насилии, в том числе сексуальном, над воспитанниками дома-интерната для умственно... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T15:19

2021-01-18T15:19

2021-01-18T15:19

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 18 янв – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области начали проверку информации о якобы насилии, в том числе сексуальном, над воспитанниками дома-интерната для умственно отсталых детей, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.В управлении пояснили, что в ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в публикациях. Следственные органы обращаются ко всем, кому что-либо известно о фактах насилия в детском доме-интернате, с просьбой обратиться в Следственный комитет. Ранее в январе СК завел уголовное дело о жестоком обращении с одним из воспитанников этого интерната.Ранее некоторые СМИ со слов матери одного из бывших пациентов Ояшинского детского дома-интерната сообщили о том, что в интернате якобы бывают случаи насилия воспитанников над младшими детьми, после чего нередки аборты. Между тем министерство труда и социального развития Новосибирской области инициировало обращение в правоохранительные и надзорные органы для проверки достоверности появившейся информации о насилии в отношении воспитанников дома-интерната. Также министерство провело проверку подведомственного учреждения в части соблюдения установленных правил содержания детей, организации питания и реабилитационного процесса, обеспечения безопасности пребывания детей в учреждении. О выявленных нарушениях в министерстве не сообщали.Сейчас Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей работает в штатном режиме. В учреждении постоянно проживают дети с ментальными нарушениями, которые частично или полностью утратили способность к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе, а также молодые инвалиды старше 18 лет, которых готовят к самостоятельному проживанию под социальным патронажем. Общее количество воспитанников – более 400 человек. Здесь же проходят реабилитацию и дети в сопровождении родителей.

https://ria.ru/20210118/pozhar-1593527848.html

https://ria.ru/20210109/vspyshka-1592414355.html

новосибирская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, происшествия