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В Новосибирске проверят информацию о насилии над детьми в доме-интернате
В Новосибирске проверят информацию о насилии над детьми в доме-интернате
Следователи СК в Новосибирской области начали проверку информации о якобы насилии, в том числе сексуальном, над воспитанниками дома-интерната для умственно... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T15:19
2021-01-18T15:19
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 18 янв – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области начали проверку информации о якобы насилии, в том числе сексуальном, над воспитанниками дома-интерната для умственно отсталых детей, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.В управлении пояснили, что в ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в публикациях. Следственные органы обращаются ко всем, кому что-либо известно о фактах насилия в детском доме-интернате, с просьбой обратиться в Следственный комитет. Ранее в январе СК завел уголовное дело о жестоком обращении с одним из воспитанников этого интерната.Ранее некоторые СМИ со слов матери одного из бывших пациентов Ояшинского детского дома-интерната сообщили о том, что в интернате якобы бывают случаи насилия воспитанников над младшими детьми, после чего нередки аборты. Между тем министерство труда и социального развития Новосибирской области инициировало обращение в правоохранительные и надзорные органы для проверки достоверности появившейся информации о насилии в отношении воспитанников дома-интерната. Также министерство провело проверку подведомственного учреждения в части соблюдения установленных правил содержания детей, организации питания и реабилитационного процесса, обеспечения безопасности пребывания детей в учреждении. О выявленных нарушениях в министерстве не сообщали.Сейчас Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей работает в штатном режиме. В учреждении постоянно проживают дети с ментальными нарушениями, которые частично или полностью утратили способность к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе, а также молодые инвалиды старше 18 лет, которых готовят к самостоятельному проживанию под социальным патронажем. Общее количество воспитанников – более 400 человек. Здесь же проходят реабилитацию и дети в сопровождении родителей.
https://ria.ru/20210118/pozhar-1593527848.html
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новосибирская область
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, происшествия

В Новосибирске проверят информацию о насилии над детьми в доме-интернате

15:19 18.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НОВОСИБИРСК, 18 янв – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области начали проверку информации о якобы насилии, в том числе сексуальном, над воспитанниками дома-интерната для умственно отсталых детей, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
"В ходе мониторинга СМИ были выявлены сообщения о том, что в Ояшинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей имелись факты издевательств над детьми, в том числе сексуального характера. По данным сообщениям следственными органами СК РФ по Новосибирской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
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В управлении пояснили, что в ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в публикациях. Следственные органы обращаются ко всем, кому что-либо известно о фактах насилия в детском доме-интернате, с просьбой обратиться в Следственный комитет. Ранее в январе СК завел уголовное дело о жестоком обращении с одним из воспитанников этого интерната.
Ранее некоторые СМИ со слов матери одного из бывших пациентов Ояшинского детского дома-интерната сообщили о том, что в интернате якобы бывают случаи насилия воспитанников над младшими детьми, после чего нередки аборты. Между тем министерство труда и социального развития Новосибирской области инициировало обращение в правоохранительные и надзорные органы для проверки достоверности появившейся информации о насилии в отношении воспитанников дома-интерната. Также министерство провело проверку подведомственного учреждения в части соблюдения установленных правил содержания детей, организации питания и реабилитационного процесса, обеспечения безопасности пребывания детей в учреждении. О выявленных нарушениях в министерстве не сообщали.
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Сейчас Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей работает в штатном режиме. В учреждении постоянно проживают дети с ментальными нарушениями, которые частично или полностью утратили способность к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе, а также молодые инвалиды старше 18 лет, которых готовят к самостоятельному проживанию под социальным патронажем. Общее количество воспитанников – более 400 человек. Здесь же проходят реабилитацию и дети в сопровождении родителей.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Новосибирская областьПроисшествия
 
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