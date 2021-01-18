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В Кирове пьяный майор полиции попался сотрудникам ДПС
В Кирове пьяный майор полиции попался сотрудникам ДПС
Майора полиции за рулем автомобиля, предположительно, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, остановили сотрудники ДПС в Кирове, проводится служебная РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T15:02
2021-01-18T15:02
2021-01-18T15:02
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происшествия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Майора полиции за рулем автомобиля, предположительно, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, остановили сотрудники ДПС в Кирове, проводится служебная проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД РФ.В полиции добавили, что ранее получили от граждан информацию об управлении автомобилем водителем, который, предположительно, находится в состоянии алкогольного опьянения, водитель оказался майором полиции.
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умвд рф, происшествия