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В Кирове пьяный майор полиции попался сотрудникам ДПС
В Кирове пьяный майор полиции попался сотрудникам ДПС
Майора полиции за рулем автомобиля, предположительно, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, остановили сотрудники ДПС в Кирове, проводится служебная РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T15:02
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умвд рф
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Майора полиции за рулем автомобиля, предположительно, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, остановили сотрудники ДПС в Кирове, проводится служебная проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД РФ.В полиции добавили, что ранее получили от граждан информацию об управлении автомобилем водителем, который, предположительно, находится в состоянии алкогольного опьянения, водитель оказался майором полиции.
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умвд рф, происшествия

В Кирове пьяный майор полиции попался сотрудникам ДПС

15:02 18.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники ДПС ГИБДД во время проверки соблюдения масочного режима водителями такси в Новосибирске
Сотрудники ДПС ГИБДД во время проверки соблюдения масочного режима водителями такси в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Майора полиции за рулем автомобиля, предположительно, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, остановили сотрудники ДПС в Кирове, проводится служебная проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД РФ.
"Проводится служебная проверка по факту отказа сотрудника полиции от прохождения медицинского освидетельствования на наличие алкоголя. По ее результатам он будет уволен из органов внутренних дел", - сообщили в ведомстве.
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Пьяный водитель сбил полицейского, уходя от погони в Биробиджане
В полиции добавили, что ранее получили от граждан информацию об управлении автомобилем водителем, который, предположительно, находится в состоянии алкогольного опьянения, водитель оказался майором полиции.
 
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