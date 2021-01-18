https://ria.ru/20210118/proverka-1593528755.html

В Кирове пьяный майор полиции попался сотрудникам ДПС

В Кирове пьяный майор полиции попался сотрудникам ДПС

Майора полиции за рулем автомобиля, предположительно, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, остановили сотрудники ДПС в Кирове, проводится служебная РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T15:02

2021-01-18T15:02

2021-01-18T15:02

умвд рф

происшествия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Майора полиции за рулем автомобиля, предположительно, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, остановили сотрудники ДПС в Кирове, проводится служебная проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД РФ.В полиции добавили, что ранее получили от граждан информацию об управлении автомобилем водителем, который, предположительно, находится в состоянии алкогольного опьянения, водитель оказался майором полиции.

https://ria.ru/20210114/pogonya-1592988773.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умвд рф, происшествия