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Немецкий регулятор оценил протест экологов против "Северного потока — 2"
Немецкий регулятор оценил протест экологов против "Северного потока — 2"
Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии (BSH) ждет разъяснений от двух немецких природоохранных организаций, ранее опротестовавших... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-18T19:39
2021-01-19T07:21
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
сша
экономика
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БЕРЛИН, 18 янв - РИА Новости. Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии (BSH) ждет разъяснений от двух немецких природоохранных организаций, ранее опротестовавших разрешение на прокладку "Северного потока — 2", заявили РИА Новости в пресс-службе BSH.В ведомстве подчеркнули, что пока "не хотят спекулировать" по вопросу, какие последствия может иметь данная процедура конкретно для сроков прокладки "Северного потока — 2".Ранее немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) и природоохранная организация NABU выразили протест в связи с разрешением немецкого регулятора BSH продлить строительство трубопровода "Северный поток — 2", сообщила в понедельник ТРК Norddeutscher Rundfunk. В BSH подтвердили поступление соответствующих электронных писем от экологов, временно отменив действие разрешения.Ранее на прошлой неделе федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток — 2"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
https://ria.ru/20210118/sanktsii-1593576945.html
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allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, сша, экономика

Немецкий регулятор оценил протест экологов против "Северного потока — 2"

19:39 18.01.2021 (обновлено: 07:21 19.01.2021)
 
© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубоукладочное судно "Фортуна" в порту Висмар, Германия
Трубоукладочное судно Фортуна в порту Висмар, Германия - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© AP Photo / dpa/Jens Buettner
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БЕРЛИН, 18 янв - РИА Новости. Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии (BSH) ждет разъяснений от двух немецких природоохранных организаций, ранее опротестовавших разрешение на прокладку "Северного потока — 2", заявили РИА Новости в пресс-службе BSH.

"Протест должен быть обоснован, затем BSH примет решение - либо отклонит протест, либо примет его. Но нам нужно время, чтобы изучить это", - заявили в ведомстве, добавив, что процесс рассмотрения пройдет во внесудебном порядке, как долго он продлится - пока "невозможно сказать", правого регулирования этих сроков нет.

В ведомстве подчеркнули, что пока "не хотят спекулировать" по вопросу, какие последствия может иметь данная процедура конкретно для сроков прокладки "Северного потока — 2".
Ранее немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) и природоохранная организация NABU выразили протест в связи с разрешением немецкого регулятора BSH продлить строительство трубопровода "Северный поток — 2", сообщила в понедельник ТРК Norddeutscher Rundfunk. В BSH подтвердили поступление соответствующих электронных писем от экологов, временно отменив действие разрешения.
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 19:10
Handelsblatt: США хотят ввести новые санкции по "Северному потоку — 2"
Ранее на прошлой неделе федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток — 2".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 08:00
В последний вагон: США опять взялись за "Северный поток — 2"
 
AllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Балтийское мореСШАЭкономика
 
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