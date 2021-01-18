https://ria.ru/20210118/prognoz-1593450937.html

В ВОЗ дали прогноз по спаду заболеваемости COVID-19

В ВОЗ дали прогноз по спаду заболеваемости COVID-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович в беседе с "Российской газетой" предположила, когда пандемия коронавируса может пойти на... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T08:56

2021-01-18T08:56

2021-01-18T08:57

распространение коронавируса

наталья пшеничная

мелита вуйнович

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович в беседе с "Российской газетой" предположила, когда пандемия коронавируса может пойти на спад.По ее словам, единого мнения о том, как будет развиваться ситуация с заболеваемостью COVID-19 в этом году, нет, однако пандемия не закончится, а вирус не уйдет.Вуйнович отметила, что последние новости о вакцинах вселили надежду и специалисты "начинают видеть свет в конце туннеля, и этот свет становится все ярче". Она напомнила, что все большее количество стран двигаются к массовой вакцинации против или даже уже приступили к ней — например, Россия. Вакцины, пояснила представитель организации, могут положить конец пандемии, но они не решат всех проблем. Помимо этого, необходимо по-прежнему предпринимать меры для борьбы с распространением инфекции и снижения смертности, нося маски, соблюдая гигиену, а также не забывать и о других правилах, добавила Вуйнович.Как отметила, в свою очередь, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, в России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом. Данные о суточной заболеваемости, считает эксперт, дают возможность предположить, что пик уже пройден. По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, жители столицы вернутся к нормальной жизни весной, если не будут избегать прививок от коронавируса. Он также выразил надежду, что заболеваемость пойдет на спад через две-три недели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210117/koronavirus-1593377270.html

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