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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Москвичи смогут оплачивать проезд на транспорте пропуском на работу
Москвичи смогут оплачивать проезд на транспорте пропуском на работу
Оплатить проезд на транспорте Москвы в будущем можно будет через любой носитель с RFID-чипом, например пропуском на работу, сообщил глава транспортного... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T11:00
2021-01-18T11:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
максим ликсутов
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Оплатить проезд на транспорте Москвы в будущем можно будет через любой носитель с RFID-чипом, например пропуском на работу, сообщил глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале городского департамента транспорта.Заммэра также рассказал, что уже в этом году появится виртуальная "Тройка" для приложений-кошельков смартфонов"Этот сервис уже тестируется для Android", - добавил он.
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максим ликсутов , google android, москва, общество

Москвичи смогут оплачивать проезд на транспорте пропуском на работу

11:00 18.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажир московского метро проходит через турникеты на станции "Октябрьское Поле"
Пассажир московского метро проходит через турникеты на станции Октябрьское Поле - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Оплатить проезд на транспорте Москвы в будущем можно будет через любой носитель с RFID-чипом, например пропуском на работу, сообщил глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале городского департамента транспорта.
"Через какое-то время "Тройкой" сможет стать любой носитель с RFID-чипом, например, пропуск на работу", - сообщил Ликсутов.
Заммэра также рассказал, что уже в этом году появится виртуальная "Тройка" для приложений-кошельков смартфонов
"Этот сервис уже тестируется для Android", - добавил он.
Сотрудник ДПС ГИБДД во время проверки соблюдения масочного режима водителями такси в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
10 января, 02:00
В России появился штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМаксим ЛиксутовGoogle AndroidМоскваОбщество
 
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