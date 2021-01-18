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Москвичи смогут оплачивать проезд на транспорте пропуском на работу
Москвичи смогут оплачивать проезд на транспорте пропуском на работу
Оплатить проезд на транспорте Москвы в будущем можно будет через любой носитель с RFID-чипом, например пропуском на работу, сообщил глава транспортного... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T11:00
2021-01-18T11:00
2021-01-18T11:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
максим ликсутов
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Оплатить проезд на транспорте Москвы в будущем можно будет через любой носитель с RFID-чипом, например пропуском на работу, сообщил глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале городского департамента транспорта.Заммэра также рассказал, что уже в этом году появится виртуальная "Тройка" для приложений-кошельков смартфонов"Этот сервис уже тестируется для Android", - добавил он.
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максим ликсутов , google android, москва, общество