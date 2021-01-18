https://ria.ru/20210118/proezd-1593468136.html

Москвичи смогут оплачивать проезд на транспорте пропуском на работу

Москвичи смогут оплачивать проезд на транспорте пропуском на работу

Оплатить проезд на транспорте Москвы в будущем можно будет через любой носитель с RFID-чипом, например пропуском на работу, сообщил глава транспортного... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:00

2021-01-18T11:00

2021-01-18T11:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

максим ликсутов

google android

москва

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Оплатить проезд на транспорте Москвы в будущем можно будет через любой носитель с RFID-чипом, например пропуском на работу, сообщил глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале городского департамента транспорта.Заммэра также рассказал, что уже в этом году появится виртуальная "Тройка" для приложений-кошельков смартфонов"Этот сервис уже тестируется для Android", - добавил он.

https://ria.ru/20210110/shtraf-1592432017.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим ликсутов , google android, москва, общество