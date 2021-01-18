Совфед подготовил проект из-за ущемления прав русскоязычных на Украине
12:17 18.01.2021 (обновлено: 12:29 18.01.2021)
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Комитет Совфеда по международным делам подготовил проект заявления палаты в связи с ущемлением прав русских и русскоязычных граждан Украины, заявил глава комитета Константин Косачев на его заседании в понедельник.
"По заявлению Совета Федерации, в связи с продолжающимся ущемлением прав русских и русскоязычных граждан Украины. В эту субботу вступили в силу положения закона Украины об обеспечении украинского языка статуса государственного", - сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что с вступлением документа в силу ситуация с правами русских и русскоязычных граждан Украины еще более усугубляется.
"Мы будем предлагать на это отреагировать", - сказал законодатель.
Как правило, если комитет готовит проекты заявления Совета Федерации, они рассматриваются на ближайшем заседании палаты. В рамках весенней сессии первое заседание Совфеда состоится 20 января.