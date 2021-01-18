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Совфед подготовил проект из-за ущемления прав русскоязычных на Украине
Совфед подготовил проект из-за ущемления прав русскоязычных на Украине
Комитет Совфеда по международным делам подготовил проект заявления палаты в связи с ущемлением прав русских и русскоязычных граждан Украины, заявил глава... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T12:17
2021-01-18T12:29
совет федерации рф
константин косачев
украина
политика
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Комитет Совфеда по международным делам подготовил проект заявления палаты в связи с ущемлением прав русских и русскоязычных граждан Украины, заявил глава комитета Константин Косачев на его заседании в понедельник.Он подчеркнул, что с вступлением документа в силу ситуация с правами русских и русскоязычных граждан Украины еще более усугубляется."Мы будем предлагать на это отреагировать", - сказал законодатель.Как правило, если комитет готовит проекты заявления Совета Федерации, они рассматриваются на ближайшем заседании палаты. В рамках весенней сессии первое заседание Совфеда состоится 20 января.
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совет федерации рф, константин косачев, украина, политика

Совфед подготовил проект из-за ущемления прав русскоязычных на Украине

12:17 18.01.2021 (обновлено: 12:29 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Комитет Совфеда по международным делам подготовил проект заявления палаты в связи с ущемлением прав русских и русскоязычных граждан Украины, заявил глава комитета Константин Косачев на его заседании в понедельник.
"По заявлению Совета Федерации, в связи с продолжающимся ущемлением прав русских и русскоязычных граждан Украины. В эту субботу вступили в силу положения закона Украины об обеспечении украинского языка статуса государственного", - сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что с вступлением документа в силу ситуация с правами русских и русскоязычных граждан Украины еще более усугубляется.
"Мы будем предлагать на это отреагировать", - сказал законодатель.
Как правило, если комитет готовит проекты заявления Совета Федерации, они рассматриваются на ближайшем заседании палаты. В рамках весенней сессии первое заседание Совфеда состоится 20 января.
Просмотр телевизора - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 16:51
Украинский телеканал проверят из-за высказываний о защите русскоязычных
 
Совет Федерации РФКонстантин КосачевУкраинаПолитика
 
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