https://ria.ru/20210118/proekt-1593486346.html

Совфед подготовил проект из-за ущемления прав русскоязычных на Украине

Совфед подготовил проект из-за ущемления прав русскоязычных на Украине

Комитет Совфеда по международным делам подготовил проект заявления палаты в связи с ущемлением прав русских и русскоязычных граждан Украины, заявил глава... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T12:17

2021-01-18T12:17

2021-01-18T12:29

совет федерации рф

константин косачев

украина

политика

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Комитет Совфеда по международным делам подготовил проект заявления палаты в связи с ущемлением прав русских и русскоязычных граждан Украины, заявил глава комитета Константин Косачев на его заседании в понедельник.Он подчеркнул, что с вступлением документа в силу ситуация с правами русских и русскоязычных граждан Украины еще более усугубляется."Мы будем предлагать на это отреагировать", - сказал законодатель.Как правило, если комитет готовит проекты заявления Совета Федерации, они рассматриваются на ближайшем заседании палаты. В рамках весенней сессии первое заседание Совфеда состоится 20 января.

https://ria.ru/20210114/ukraina-1593052458.html

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2021

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совет федерации рф, константин косачев, украина, политика