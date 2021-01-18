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На Колыме зафиксировали цены на сахар и растительное масло до 1 апреля
На Колыме зафиксировали цены на сахар и растительное масло до 1 апреля
Министерство сельского хозяйства Магаданской области и владельцы крупных супермаркетов региона подписали соглашение о фиксации цены на сахар и растительное... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T09:40
2021-01-18T09:40
магаданская область
продукты
общество
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МАГАДАН, 18 дек - РИА Новости, Людмила Щербакова. Министерство сельского хозяйства Магаданской области и владельцы крупных супермаркетов региона подписали соглашение о фиксации цены на сахар и растительное масло до 1 апреля 2021 года, сообщает правительство Колымы в понедельник.Ранее сенаторы одобрили закон, который позволяет правительству РФ самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать цены на них. Закон о торговле предусматривает, что в случае роста за месяц цен на социально значимые продовольственные товары в одном или нескольких регионах страны на 30% и выше правительство РФ имеет право устанавливать предельные розничные цены в этих регионах на срок до 90 дней."Цены на сахар и растительное масло в Магаданской области зафиксировали до 1 апреля 2021 года. Минсельхоз региона заключает соглашения о снижении цен на социально значимые продукты питания с представителями торговых точек. Документ определяет предельные розничные цены для предприятий, подписавших данное соглашение – 69 рублей за килограмм сахара и 143 рубля за литр растительного масла с учетом повышающего коэффициента… В настоящий момент соглашения подписали владельцы крупных магаданских продуктовых супермаркетов", - говорится в сообщении.Дополняется, что предприниматели получают приоритетное право закупать у заводов-изготовителей продукцию по низким фиксированным ценам – 36 рублей за килограмм сахара и 95 рублей за литр растительного масла.
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магаданская область, продукты, общество

На Колыме зафиксировали цены на сахар и растительное масло до 1 апреля

09:40 18.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПродавец расставляет бутылки с растительным маслом на полке магазина
Продавец расставляет бутылки с растительным маслом на полке магазина - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МАГАДАН, 18 дек - РИА Новости, Людмила Щербакова. Министерство сельского хозяйства Магаданской области и владельцы крупных супермаркетов региона подписали соглашение о фиксации цены на сахар и растительное масло до 1 апреля 2021 года, сообщает правительство Колымы в понедельник.
Ранее сенаторы одобрили закон, который позволяет правительству РФ самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать цены на них. Закон о торговле предусматривает, что в случае роста за месяц цен на социально значимые продовольственные товары в одном или нескольких регионах страны на 30% и выше правительство РФ имеет право устанавливать предельные розничные цены в этих регионах на срок до 90 дней.
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18 декабря 2020, 19:32Инфографика
Динамика цен на сахар, муку и подсолнечное масло
"Цены на сахар и растительное масло в Магаданской области зафиксировали до 1 апреля 2021 года. Минсельхоз региона заключает соглашения о снижении цен на социально значимые продукты питания с представителями торговых точек. Документ определяет предельные розничные цены для предприятий, подписавших данное соглашение – 69 рублей за килограмм сахара и 143 рубля за литр растительного масла с учетом повышающего коэффициента… В настоящий момент соглашения подписали владельцы крупных магаданских продуктовых супермаркетов", - говорится в сообщении.
Дополняется, что предприниматели получают приоритетное право закупать у заводов-изготовителей продукцию по низким фиксированным ценам – 36 рублей за килограмм сахара и 95 рублей за литр растительного масла.
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