На Колыме зафиксировали цены на сахар и растительное масло до 1 апреля
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПродавец расставляет бутылки с растительным маслом на полке магазина
МАГАДАН, 18 дек - РИА Новости, Людмила Щербакова. Министерство сельского хозяйства Магаданской области и владельцы крупных супермаркетов региона подписали соглашение о фиксации цены на сахар и растительное масло до 1 апреля 2021 года, сообщает правительство Колымы в понедельник.
Ранее сенаторы одобрили закон, который позволяет правительству РФ самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать цены на них. Закон о торговле предусматривает, что в случае роста за месяц цен на социально значимые продовольственные товары в одном или нескольких регионах страны на 30% и выше правительство РФ имеет право устанавливать предельные розничные цены в этих регионах на срок до 90 дней.
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"Цены на сахар и растительное масло в Магаданской области зафиксировали до 1 апреля 2021 года. Минсельхоз региона заключает соглашения о снижении цен на социально значимые продукты питания с представителями торговых точек. Документ определяет предельные розничные цены для предприятий, подписавших данное соглашение – 69 рублей за килограмм сахара и 143 рубля за литр растительного масла с учетом повышающего коэффициента… В настоящий момент соглашения подписали владельцы крупных магаданских продуктовых супермаркетов", - говорится в сообщении.
Дополняется, что предприниматели получают приоритетное право закупать у заводов-изготовителей продукцию по низким фиксированным ценам – 36 рублей за килограмм сахара и 95 рублей за литр растительного масла.
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