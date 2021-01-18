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Пробки в Москве вечером могут достигнуть семи баллов
Пробки в Москве вечером могут достигнуть семи баллов
Пробки до семи баллов ожидаются вечером в понедельник в Москве, сообщается на инфографике департамента транспорта столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2021
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ярославское шоссе
москва
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пробки до семи баллов ожидаются вечером в понедельник в Москве, сообщается на инфографике департамента транспорта столицы в Telegram-канале.Добавляется, что движение в центр затруднено на Волгоградском проспекте, на внешней стороне МКАД от 87 километра до 95 километра, на Ярославском шоссе и на Рязанском проспекте.Движение на Павелецкой набережной, Староможайском шоссе и Ленинском проспекте свободное.Добавляется, что длина заторов сейчас составляет 67 километров.
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ярославское шоссе, москва, общество

Пробки в Москве вечером могут достигнуть семи баллов

07:37 18.01.2021 (обновлено: 07:44 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобили стоят в пробке на Новорижском шоссе. 4 декабря 2017
Автомобили стоят в пробке на Новорижском шоссе. 4 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пробки до семи баллов ожидаются вечером в понедельник в Москве, сообщается на инфографике департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
"Сейчас пробки в городе — 2 балла. На движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы", - говорится в сообщении.
Добавляется, что движение в центр затруднено на Волгоградском проспекте, на внешней стороне МКАД от 87 километра до 95 километра, на Ярославском шоссе и на Рязанском проспекте.
Движение на Павелецкой набережной, Староможайском шоссе и Ленинском проспекте свободное.
Автомобильное движение на Новорижском шоссе при въезде в Москву - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
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"Движение свободное, не считая нескольких стандартных заторов и проблем на внешней стороне МКАД. На участке от 95-го до 87-го километра стоит пробка, которая образовалась из-за небольшого ДТП", - добавили в Дептрансе.
Добавляется, что длина заторов сейчас составляет 67 километров.
 
Ярославское шоссеМоскваОбщество
 
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