Пробки в Москве вечером могут достигнуть семи баллов
07:37 18.01.2021 (обновлено: 07:44 18.01.2021)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобили стоят в пробке на Новорижском шоссе. 4 декабря 2017
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пробки до семи баллов ожидаются вечером в понедельник в Москве, сообщается на инфографике департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
"Сейчас пробки в городе — 2 балла. На движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы", - говорится в сообщении.
Добавляется, что движение в центр затруднено на Волгоградском проспекте, на внешней стороне МКАД от 87 километра до 95 километра, на Ярославском шоссе и на Рязанском проспекте.
Движение на Павелецкой набережной, Староможайском шоссе и Ленинском проспекте свободное.
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"Движение свободное, не считая нескольких стандартных заторов и проблем на внешней стороне МКАД. На участке от 95-го до 87-го километра стоит пробка, которая образовалась из-за небольшого ДТП", - добавили в Дептрансе.
Добавляется, что длина заторов сейчас составляет 67 километров.