https://ria.ru/20210118/probki-1593447029.html

Пробки в Москве вечером могут достигнуть семи баллов

Пробки в Москве вечером могут достигнуть семи баллов

Пробки до семи баллов ожидаются вечером в понедельник в Москве, сообщается на инфографике департамента транспорта столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T07:37

2021-01-18T07:37

2021-01-18T07:44

ярославское шоссе

москва

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пробки до семи баллов ожидаются вечером в понедельник в Москве, сообщается на инфографике департамента транспорта столицы в Telegram-канале.Добавляется, что движение в центр затруднено на Волгоградском проспекте, на внешней стороне МКАД от 87 километра до 95 километра, на Ярославском шоссе и на Рязанском проспекте.Движение на Павелецкой набережной, Староможайском шоссе и Ленинском проспекте свободное.Добавляется, что длина заторов сейчас составляет 67 километров.

https://ria.ru/20200819/1575991354.html

ярославское шоссе

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославское шоссе, москва, общество