https://ria.ru/20210118/pozner-1593592634.html

Познер рассказал об ударе по "лучшей стране в мире"

Познер рассказал об ударе по "лучшей стране в мире"

Журналист Владимир Познер в разговоре с телеканалом RTVI заявил о потере США образа "лучшей страны в мире" и "светоча демократии". РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T21:15

2021-01-18T21:15

2021-01-18T22:50

капитолий

дональд трамп

владимир познер

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Журналист Владимир Познер в разговоре с телеканалом RTVI заявил о потере США образа "лучшей страны в мире" и "светоча демократии".По его словам, события последних месяцев нанесли ущерб имиджу, который Вашингтон старался культивировать на протяжении десятилетий."То, что произошло, нанесло ущерб образу Америки в мире, этот ущерб долгосрочный, это не пройдет завтра или послезавтра <…>. Как надолго — может быть, навсегда", — подчеркнул Познер.Он также отметил, что представители США зачастую превозносили страну и ставили ее в пример, однако сейчас американскую демократию уже невозможно преподнести как образец.Волнения в Штатах начались после того, как шестого января сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, в результате чего работа конгресса была прервана на несколько часов. В ходе беспорядков погибли два человека, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников штурма из здания, конгрессмены утвердили победу демократа Джо Байдена на прошедших президентских выборах. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. В Соединенных Штатах он жил в 1991-1997 годах. Там журналист работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.

https://ria.ru/20210117/trampu-1593426907.html

https://ria.ru/20210117/amerika-1593304339.html

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, владимир познер, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире