https://ria.ru/20210118/pozner-1593592634.html
Познер рассказал об ударе по "лучшей стране в мире"
Познер рассказал об ударе по "лучшей стране в мире"
Журналист Владимир Познер в разговоре с телеканалом RTVI заявил о потере США образа "лучшей страны в мире" и "светоча демократии". РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T21:15
2021-01-18T21:15
2021-01-18T22:50
капитолий
дональд трамп
владимир познер
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568678915_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_144afb6ee39253b505440eeb97e8b358.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Журналист Владимир Познер в разговоре с телеканалом RTVI заявил о потере США образа "лучшей страны в мире" и "светоча демократии".По его словам, события последних месяцев нанесли ущерб имиджу, который Вашингтон старался культивировать на протяжении десятилетий."То, что произошло, нанесло ущерб образу Америки в мире, этот ущерб долгосрочный, это не пройдет завтра или послезавтра <…>. Как надолго — может быть, навсегда", — подчеркнул Познер.Он также отметил, что представители США зачастую превозносили страну и ставили ее в пример, однако сейчас американскую демократию уже невозможно преподнести как образец.Волнения в Штатах начались после того, как шестого января сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, в результате чего работа конгресса была прервана на несколько часов. В ходе беспорядков погибли два человека, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников штурма из здания, конгрессмены утвердили победу демократа Джо Байдена на прошедших президентских выборах. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. В Соединенных Штатах он жил в 1991-1997 годах. Там журналист работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.
https://ria.ru/20210117/trampu-1593426907.html
https://ria.ru/20210117/amerika-1593304339.html
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568678915_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_6b07abb3acf94bd840de620ffbb59f64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
капитолий, дональд трамп, владимир познер, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости.
Журналист Владимир Познер
в разговоре с телеканалом RTVI
заявил о потере США образа "лучшей страны в мире" и "светоча демократии".
По его словам, события последних месяцев нанесли ущерб имиджу, который Вашингтон старался культивировать на протяжении десятилетий.
"То, что произошло, нанесло ущерб образу Америки в мире, этот ущерб долгосрочный, это не пройдет завтра или послезавтра <…>. Как надолго — может быть, навсегда", — подчеркнул Познер.
Он также отметил, что представители США зачастую превозносили страну и ставили ее в пример, однако сейчас американскую демократию уже невозможно преподнести как образец.
Волнения в Штатах начались после того, как шестого января сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий
, в результате чего работа конгресса была прервана на несколько часов. В ходе беспорядков погибли два человека, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников штурма из здания, конгрессмены утвердили победу демократа Джо Байдена
на прошедших президентских выборах. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. В Соединенных Штатах он жил в 1991-1997 годах. Там журналист работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.