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Познер рассказал об ударе по "лучшей стране в мире"
Познер рассказал об ударе по "лучшей стране в мире"
Журналист Владимир Познер в разговоре с телеканалом RTVI заявил о потере США образа "лучшей страны в мире" и "светоча демократии". РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T21:15
2021-01-18T22:50
капитолий
дональд трамп
владимир познер
джо байден
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сша
в мире
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Журналист Владимир Познер в разговоре с телеканалом RTVI заявил о потере США образа "лучшей страны в мире" и "светоча демократии".По его словам, события последних месяцев нанесли ущерб имиджу, который Вашингтон старался культивировать на протяжении десятилетий."То, что произошло, нанесло ущерб образу Америки в мире, этот ущерб долгосрочный, это не пройдет завтра или послезавтра &lt;…&gt;. Как надолго — может быть, навсегда", — подчеркнул Познер.Он также отметил, что представители США зачастую превозносили страну и ставили ее в пример, однако сейчас американскую демократию уже невозможно преподнести как образец.Волнения в Штатах начались после того, как шестого января сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, в результате чего работа конгресса была прервана на несколько часов. В ходе беспорядков погибли два человека, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников штурма из здания, конгрессмены утвердили победу демократа Джо Байдена на прошедших президентских выборах. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. В Соединенных Штатах он жил в 1991-1997 годах. Там журналист работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.
https://ria.ru/20210117/trampu-1593426907.html
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капитолий, дональд трамп, владимир познер, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Познер рассказал об ударе по "лучшей стране в мире"

21:15 18.01.2021 (обновлено: 22:50 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковТелеведущий Владимир Познер
Телеведущий Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Журналист Владимир Познер в разговоре с телеканалом RTVI заявил о потере США образа "лучшей страны в мире" и "светоча демократии".
По его словам, события последних месяцев нанесли ущерб имиджу, который Вашингтон старался культивировать на протяжении десятилетий.
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"То, что произошло, нанесло ущерб образу Америки в мире, этот ущерб долгосрочный, это не пройдет завтра или послезавтра <…>. Как надолго — может быть, навсегда", — подчеркнул Познер.
Он также отметил, что представители США зачастую превозносили страну и ставили ее в пример, однако сейчас американскую демократию уже невозможно преподнести как образец.
Волнения в Штатах начались после того, как шестого января сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, в результате чего работа конгресса была прервана на несколько часов. В ходе беспорядков погибли два человека, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников штурма из здания, конгрессмены утвердили победу демократа Джо Байдена на прошедших президентских выборах. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. В Соединенных Штатах он жил в 1991-1997 годах. Там журналист работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.
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