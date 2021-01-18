https://ria.ru/20210118/potok-1593551957.html

Экологи опротестовали разрешение на стройку "Северного потока — 2"

Экологи опротестовали разрешение на стройку "Северного потока — 2"

Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) и природоохранная организация NABU выразили протест в связи с разрешением немецкого регулятора... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-18T16:44

2021-01-18T16:44

2021-01-19T03:35

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) и природоохранная организация NABU выразили протест в связи с разрешением немецкого регулятора продлить строительство трубопровода "Северный поток 2", сообщила телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk.В пятницу Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток 2"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, сша, украина, в мире