Экологи опротестовали разрешение на стройку "Северного потока — 2"
16:44 18.01.2021 (обновлено: 03:35 19.01.2021)
© REUTERS / Maxim Shemetov/File PhotoТрубы для строительства газопровода "Северный поток 2" на Челябинском трубопрокатном заводе
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) и природоохранная организация NABU выразили протест в связи с разрешением немецкого регулятора продлить строительство трубопровода "Северный поток 2", сообщила телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk.
В пятницу Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток 2".
"От организаций Deutsche Umwelthilfe и Nabu поступили соответствующие электронные письма, сообщили в Федеральном ведомстве морского судоходства и гидрографии в понедельник. Таким образом разрешение, которое выдано для укладки в водах Германии, временно не имеет силы", - передает NDR.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"